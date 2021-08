Héctor Parra fue amedrentado por un abogado de oficio y un policía de investigación

El abogado de Héctor Parra reveló que el actor fue amedrentado por un abogado de oficio y un policía de investigación el pasado domingo 1 de agosto dentro del Reclusorio Oriente, en donde espera a que se le dicte sentencia después de ser acusado de abuso sexual por su hija Alexa.

En entrevista con Marco Antonio Silva para “Todo para la Mujer” de Grupo Fórmula, José Luis Guerrero, defensa del actor, explicó que estos actos son solo para de generar duda o incertidumbre en su cliente.

“Se presenta por allá un supuesto abogado de oficio y un policía de investigación para platicar con Héctor de la denuncia, eso no es común, no es una diligencia básica. (...) Un abogado supuestamente de oficio no lo necesita, Héctor designó asesores jurídicos desde la denuncia misma. Está su servidor y otros más”.