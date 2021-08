Amazon Prime Video tiene la mejor película de Jason Statham y no es El Transportador

Jason Statham es uno de los actores más reconocidos en el cine de acción. Sus orígenes fueron humildes, pues lejos de estudiar actuación, el intérprete fue descubierto por el director Guy Ritchie, quien le dio la oportunidad de destacarse en dos películas: "Juegos, trampas y dos armas humeantes" y "Snatch, cerdos y diamantes".

Estas dos producciones marcaron un brillante porvenir para el héroe de acción. No obstante, no fue hasta que llegó la trilogía de "El Transportador" que encontró fama mundial. Aunque esta es una de sus cintas más populares, los que no son fans de su trabajo ignoran que hay una joya oculta entre el catálogo de Amazon Prime Video con quizá la mejor cinta de acción del inglés.

Se trata de "Crank: Muerte anunciada", una película del 2006 que engloba todo lo que una película de los 90 debía ser, pero con el humor ácido que se cosechó durante la primera década del nuevo siglo.

La trama es poco verosímil, pero bien justificada por el guion.

¿De qué trata esta película?

Chev Chelios, interpretado por Statham, es un matón con diversas habilidades que está condenado a morir. El motivo de esto es que fue inyectado con una droga que le ocasionará la muerte de un momento a otro.

La única forma en la que el personaje puede mantenerse con vida es dándose un golpe de adrenalina, ya que de esta forma su corazón podrá resistir los efectos del narcótico.

De esta forma, el personaje debe tratar de sobrevivir de múltiples formas mientras busca al hombre que marcó su sentencia de muerte a fin de asesinarlo y poder cobrar venganza.

¿Por qué es recomendable?

Si bien la actuación de Statham o los demás personajes roza en clichés y aspectos caricaturizados, la cinta establece condiciones precisas sobre lo que se puede hacer o no. La historia es dirigida y escrita por Mark Neveldine y Brian Taylor.

La cuestión de la droga es la excusa perfecta para que el protagonista se enfrente a situaciones cargadas de acción y aventura. Además, esto justifica el que siempre esté pasando algo en pantalla.

La historia no es profunda, no hay mucho desarrollo en los personajes; sin embargo, es una cinta de género en todas sus letras, ya que crea un ambiente ideal para que no se tenga cuestionar lo que se está mirando y solamente se disfrute las situaciones ridículas que se muestran en la pantalla.

Por si fuera poco, hay dos razones más para ver esta cinta: el cameo que hace Chester Bennington, exvocalista de Linkin Park, así como lo la falta de tregua al contar la historia, la cual tiene un ritmo muy similar al de los videojuegos.