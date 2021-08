Star Plus por fin llega a México y esto es lo que debes saber sobre el nuevo servicio

La larga espera por fin terminó, y ahora un nuevo servicio se une a la ya amplia guerra del streaming, pues este martes The Walt Disney Company hizo el lanzamiento oficial de Star Plus, su servicio de VOD que ofrecerá su amplio contenido de series, comedias animadas, películas, documentales, producciones originales regionales e internacionales para el público adulto de México y América Latina.

Por otro lado, este servicio también incluye los deportes de ESPN en vivo, que en México ofrecerá UEFA Europa League, Ligue 1 de Francia, Serie A de Italia, MLS, NBA; NFL, Major League Baseball, ATP Tour y Moto GP.

A continuación te compartimos algunos detalles básicos del nuevo servicio de la casa del ratón miguelito para Latinoamérica.

Precios

Star Plus tiene un costo mensual de 199 pesos, o puedes pagar la suscripción anual por mil 999 pesos. Si actualmente cuentas con Disney Plus, puedes optar por un plan conocido como Combo Plus, el cual permite a los usuarios ahorrar un 30 por ciento si se adquiere los dos servicios.

Ya en otras palabras, esto quiere decir que los suscriptores podrán gozar de Star Plus y Disney Plus por tan solamente 249 pesos mensuales.

Así luce el servicio Star Plus. Foto: Especial

¿Dónde ver Star Plus?

La aplicación Star Plus está disponible desde este 31 de agosto para los sistemas y pantallas:

Amazon Fire TV

Android TV

Apple TV

Chromecast

Pantallas LG y Samsung.

Para computadoras con los sistemas operativos:

Chrome OS

MacOS

Windows PC.

Para celulares y tabletas de los sistemas iOS y Android. Además también está disponible para las consolas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series 5. Para el sistema Roku se desconoce cuándo estará disponible.

Series originales de Star Plus

Only murders in the building (31 de agosto)

Love, Victor (31 de agosto)

Series originales de Latinoamérica

Terapia alternativa

Impuros (31 de agosto)

No fue mi culpa México (17 de septiembre)

Bios Calamaro (31 de agosto)

Comedias animadas

Los Simpson: Temporada 32 (31 de agosto)

Solar Opposites (29 de septiembre)

Family Guy (31 de agosto)

Bob’s Burgers (31 de agosto)

Duncanville (31 de agosto)

American Dad (31 de agosto)

Futurama (31 de agosto)

Películas

Nomadland (31 de agosto)

Judy (31 de agosto)

Amigos de vacaciones (31 de agosto)

Series de mayor audiencia

The Walking Dead: Temporada final (31 de agosto)

American Horror Story: Temporada 10 (31 de agosto)

Big Sky (31 de agosto)

Genius: Aretha (31 de agosto)

Y: The Last Man (13 de septiembre)

A teacher (31 de agosto)

Pose: Temporada final (15 de septiembre)

Deportes de ESPN por país

México

UEFA Europa League, Ligue 1 de Francia, Serie A de Italia, MLS, NBA; NFL, Major League Baseball, ATP Tour y Moto GP.

Argentina

UEFA Champions League, UEFA Europa League, LaLiga de España, Premier League de Inglaterra, Ligue 1 de Francia; Serie A de Italia; Grand Slam y los torneos ATP y WTA de tenis; NBA; y el más destacado del rugby.

Brasil

Copa Conmebol Libertadores, La Liga de España, Premier League de Inglaterra, Ligue 1 de Francia, Serie A de Italia; NBA, NFL, ATP Tour,Moto GP y Bellator MMA.

Chile, Perú, Bolivia, Paraguay. Uruguay, Colombia, Ecuador y Venezuela

UEFA Champions League, UEFA Europa League, LaLiga de España, la Premier League de Inglaterra, Serie A de Italia; NBA, ATP Tour y la Tour de France.

Nicaragua, Honduras, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá

Major League Baseball, UEFA Champions League, UEFA Europa League, Concacaf Champion League, NBA; ATP Tour, la Tour de France, NFL, Moto GP y UFC.