Netflix: El mejor drama coreano de acción y romance para ver en la plataforma

Existen diversas plataformas de streaming donde podemos encontrar nuestras series y películas favoritas para disfrutar en todo momento. Netflix sigue siendo una de las más populares en México, además, para las fans que siguen las series coreanas pueden encontrar dramas llenos de acción y romance.

Las novelas asiáticas no son solo para quienes siguen este fenómeno del K-Pop, hay historias que son dignas de maratón y que puedes disfrutar como cualquier otra. Además, abordan géneros como el romance, suspenso, acción, juvenil, históricos y hasta de zombies.

El catálogo de Netflix es muy amplio, pero si se trata de elegir un buen dorama, esta recomendación semanal se convertirá en tu favorita. Se trata de una serie protagonizada por una idol famosa y tiene una buena dosis de acción que te intrigará hasta el último episodio.

THE K2, el drama protagonizado por Yoona de SNSD

YoonA del famoso grupo Girl's Generation (SNSD) protagoniza esta historia al lado del actor coreano Ji Chang Wook. Actualmente la puedes encontrar en Netflix, consta de 16 episodios con una duración de más de 60 minutos cada uno, pero vale la pena ver todos ellos.

Aunque se estrenó en 2016, es una de esas historias perfectas para una noche de maratón, ya que sus escenas de acción son realmente sorprendentes y al estilo de Hollywood. Además, los giros de trama te mantendrán al borde de tu asiento, pues los cambios de la historia te sorprenderán.

La actuación de YoonA es una de las favoritas de las fans, ya que ha destacado como cantante y actriz a lo largo de su carrera. "The K2" también retrata la corrupción que existe en la esfera política, así como el hambre de ambición de los personajes.

The K2 sigue la vida de Kim Je Ha, un soldado que fue traicionado por su escuadrón, pero logró sobrevivir. Tiempo después se convirtió en guardaespaldas y trabaja para Choi Yoo Jin, un candidato presidencial cuya esposa tiene una gran ambición.



Por otro lado, está Go Ahn Na, la hija no reconocida del político y quien ha estado cautiva. Ella desea cobrar venganza por todos los que le hicieron daño, por lo que está dispuesta a enamorar a quien sea para cumplir con su promesa.