Lyn May asegura que tendrá dos bebés y que este martes celebrará su baby shower: VIDEO

Lyn May, una de las divas de la época del Cine de Ficheras, se mantiene vigente gracias a su constante actividad en redes sociales, apariciones en algunas producciones y por supuesto, las polémicas que genera con sus declaraciones. En esta ocasión, lo que mantiene a sus fans a la expectativa es su condición de embarazo que no es de uno, sino de dos bebés, producto de su amor con Markos D1.

La bailarina, originaria de Acapulco, le concedió una entrevista al programa “Todo para la Mujer” donde explicó que sí se convertirá en madre y no se trata de una broma, publicidad, ni un juego con los medios de comunicación, quienes le han dado seguimiento desde que hizo dicho anuncio.

La vedette fue cuestionada sobre su manera de ejecutar pasos de baile, como los split que acostumbra hacer en casi cada aparición en la televisión y que si esto la pone en riesgo. Ella respondió que se está concentrando más en el canto, durante su participación en "Quiero cantar" del programa Venga la Alegría, para descansar su cuerpo.

¿Qué dijo Lyn May sobre su embarazo?

Lo normal es que una mujer en estado de embarazo vea crecer su "pancita", pero en el caso de Lyn May, quien mencionó tener 3 meses de gestación, aseguró que los bebés le crecen en otra parte del cuerpo:

"Es que sabes que pasa, se me van a mi los embarazos, los niños se me van a las nal$%&. Me crecen las caderas. Si no, véanme las caderas cómo las tengo", mencionó entre risas.

Al ser una mujer de edad considerable, se ha puesto en tela de juicio que esté realmente en espera de ser mamá, pues esto supondría un riesgo para su salud. En este caso, ella dijo sí estarlo, además de corregir su edad; tiene 65 años y no 68 como todo el mundo supone.

Para aclarar mejor las dudas, ejemplificó con su madre, quien al parecer se convirtió dio a luz por última vez cuando tenía 55 años. Su hermano, dijo, es una persona muy inteligente, pues domina tres idiomas. Por otro lado, mencionó que sus hijas están felices de saber que tendrán nuevos hermanitos.

Lyn May celebrará su baby shower

La actriz de producciones como "Noches de Cabaret", "Las ficheras" y "Tívoli" aseguró que este martes se celebrará el baby shower, festejo que en principio no quería hacer; sin embargo, con el paso de los días cambió de opinión.

Hay que recordar que la cantante impuso una condición para las personas que quisieran asistir: hacerle obsequios de la marca Chanel. “Lo que quiero yo, si me van a hacer un baby shower, son puros perfumes de Chanel, bolsas de Chanel, todo de Chanel, sino no entran al baby shower", mencionó entonces para el programa Suelta la Sopa.

TE PUEDE INTERESAR | Lyn May: Estos son los costosos regalos que pidió la vedette "si no, no entran al baby shower"

¿Cómo se siente en "Quiero cantar"?

Al parecer, a Lyn May no le llamó mucho la atención cuando fue invitada a "Quiero cantar", pues no se desempeñó con ímpetu y sólo se concentró en bailar. Entonces interpretó el "Mambo Lupita". Después mencionó que no le importaba la calificación del jurado, algo que terminó por modificar y ahora dice sentirse feliz.

"Estoy feliz porque hace muchos años que no cantaba. Deje de cantar por enseñar nada más el cuerpo, entonces me pagaban bien. Entonces dije, 'pues voy a dejar de cantar'. Y ahora resulta que me llaman para cantar y ahí le estoy haciendo al cuento, pero muy bien, estoy feliz", aseguró Liliana Mendiola Mayanes, nombre real de la artista.

TE PUEDE INTERESAR: Lyn May canta "Te voy olvidar" de su amigo Juan Gabriel; deja a todos con la boca abierta | VIDEO