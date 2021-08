Efeméride: Hace 24 años murió Lady Di; cronología del fatídico accidente que vincula al príncipe Carlos

Diana Frances Spencer, quien en vida ostentó el título de la Princesa de Gales y que era mejor conocida como Lady Di, falleció un día como hoy, pero de 1997, por lo que hoy, para honrar la memoria de uno de los personajes más queridos de la realeza británica recordamos algunos datos que posiblemente no sabías sobre su vida y te decimos cómo fue que ocurrió el accidente que le quitó la vida hace 24 años en París.

Lady Di nació el 1 de julio de 1961 en Norfolk, Inglaterra, es hija de John Spencer y Francés Ruth, su familia estuvo ligada a la realiza británica desde varias generaciones anteriores, por lo que la convivencia con miembros de la corona era habitual para Diana. La infancia de Diana fue bastante caótica pues sus padres se divorciaron por lo que iniciaron una disputa por la custodia de Diana y de sus tres hermanos, Sarah, Jane y Charles.

El carisma de Lady Di la hizo muy querida entre el pueblo inglés. Foto: Especial

En 1975, su padre heredó el título de Conde Spencer por lo que Diana comenzó a conocerse como Lady Diana Spencer, en cuanto a su formación académica, se sabe que si bien no fue una alumna destacada mostró grandes habilidades para los deportes como la natación y el buceo además de diferentes expresiones artísticas como la música y el ballet.

Durante su adolescencia, Diana se trasladó a Londres para vivir con su mamá y durante su estancia en la capital inglesa realizó todo tipo de trabajos y fue en 1977 cuando conoció a Carlos, príncipe de Gales, el hijo mayor de la Reina Isabel II y heredero de la corona británica, su relación fue muy polémica desde el inicio pues para empezar él tenía 29 años y ella 16, además, el príncipe de Gales salía con Lady Sarah, la hermana de Diana.

Tras cuatro años de relación, la pareja se comprometió y se casaron el 29 de julio de 1981 por lo que Diana obtuvo el título de Princesa de Gales, cabe mencionar que previo a su boda, Lady Di se convirtió en uno de las figuras más carismáticas de la realiza británica pues su comportamiento y peculiar sentido de la moda la convirtieron en un ícono mundial que más tarde se convertiría en toda una maldición pues el constante acecho de los medios y de sus fans la imposibilitarían de llevar una vida tranquila.

Lady Di se convirtió en todo un ícono de la moda y elegancia. Foto: Especial

Durante su matrimonio, la pareja tuvo dos hijos, los príncipes William y Harry, a quienes Lady Di decidió educar de forma diferente a la que se acostumbra en la realeza para que llevaran una vida cómo la de la mayoría de las personas, por lo que esta decisión fue todo un escándalo para la corona británica y Lady Di se ganó aún más la simpatía de miles de personas en Inglaterra y en todo el mundo pues de alguna manera iba contra las reglas establecidas de la realeza.

En la segunda mitad de la década de 1980, los problemas se hicieron presentes en el matrimonio de Ladi Di y el príncipe Carlos y se confirmó que ambos comenzaron relaciones extramaritales, además, Diana tenía algunos problemas mentales como depresión diferentes trastornos de personalidad que complicaron en panorama, por lo que durante casi diez años, su matrimonio se vio envuelto en diferentes polémicas hasta que finalmente se divorciaron en 1996 tras una polémica entrevista en la que Lady Di habló sobre la situación de su matrimonio que fue el punto de inflexión para su separación.

La entrevista con la BBC fue el punto de inflexión para su separación. Foto: Especial

Muerte de Lady Di

Tras su divorcio, Lady Di sostuvo una relación con el cirujano cardiaco británico-paquistaní, Hasnat Khan, quien se cree, fue el verdadero amor de Lady Di, sin embargo, dicha relación terminó pocos meses antes de su muerte aunque no quedó claro el motivo de su ruptura, posteriormente, Lady Di inició a salir con el empresario multimillonario Dodi Al-Fayed, con quien pasaría unas vacaciones al sur de Francia, no obstante, los paparazzis asechaban a la pareja y en un intento de escapar de los medios, la pareja murió en un accidente automovilístico en el túnel del “Puente del alma” en Paris, donde también murió el chofer de la pareja.

Tras la muerte de Lady Di, comenzaron a surgir todo tipo de especulaciones y una de las versiones que más repercusión tuvo fue que el accidente fue planeado por el príncipe Carlos, además, se investigaron a otras ex parejas de Diana, sin embargo, luego de alrededor de 10 años de investigaciones se determinó que no había ninguna conspiración detrás del accidente, no obstante, los rumores no se detuvieron y se cree que este veredicto fue emitido para no afectar la salud mental de los hijos de Lady Di.

Lady Di sigue siendo un ícono de la moda. Foto: Especial

