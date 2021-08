Muere integrante del Grupo Marrano, Kiko Macanudo; hay luto en el regional mexicano

Este domingo 29 de agosto, desde la cuenta oficial del polémico “Grupo marrano” se confirmó la muerte de uno de sus fundadores, Kiko Macanudo, quien por cierto hubiera cumplido años ese mismo día.

Hasta el momento, ni familiares, amigos ni integrantes del grupo del que perteneció Kiko Macanudo, han revelado las causas oficiales de su muerte, ante la lamentable noticia, fanáticos de la agrupación aseguran no poder creer tal noticia tan impactante.

¿Quién es el grupo marrano?

Originarios de Monterrey, la agrupación conocida como “Grupo marrano” inició por allá del año 2002 con el único fin de divertirnos y relajarnos un poco de nuestros proyectos en los que siempre estábamos sumergidos.

Grupo marrano no es una agrupación convencional, pues a diferencia de otros grupos de música regional mexicana, no suena en la radio o sus videos musicales no aparecen en televisión, esto debido al alto grado de uso de malas palabras.

Debido a lo anterior, los integrantes de Grupo marrano se han hecho responsables del tipo de contenido de su música, por lo tanto, por medio de una leyenda impresa y grabada tanto en audio como en vídeo, que el material contiene muy malas palabras y que recomendamos el no mostrarlo a menores de edad, o personas que se ofendan al escuchar lenguaje y expresiones muy fuertes, o al ver imágenes muy burdas e indecorosas.