Muere Ed Asner, actor de 'Cobra Kai' y voz del señor Fredricksen en 'Up', a los 91 años

El mundo del cine está de luto, pues el actor estadounidense Ed Asner, quien recientemente participó en la serie de Netflix Cobra Kai y prestó su voz al señor Fredricksen en Up: una aventura de altura (2009), murió este domingo 29 de agosto a los 91 años.

"Nos apena decir que nuestro querido patriarca falleció en paz esta mañana. Las palabras no pueden expresar la tristeza que sentimos. Con un beso en tu cabeza: buenas noches, papá. Te amamos", comunicaron sus hijos a través de la cuenta oficial de Twitter del actor.

¿Quién era Ed Asner?

Según The New York Times, Ed Asner falleció en su hogar de la localidad de Tarzana, en California. El actor alcanzó la fama gracias a su papel del periodista Lou Grant en la serie de la década de los 70, The Mary Tyler Moore Show y después en un spin-off (Lou Grant), emitido de 1977 a 1982.

Nacido en 1929 en Kansas City, Arkansas, el famoso comenzó su carrera como actor en el teatro y llegó a Broadway en 1960. Fue y sigue siendo el actor más premiado en la historia de los Premios Primetime Emmy con siete galardones.

Ed Asner participó como doblador en numerosas cintas, entre ellas Up: una aventura de altura (2009), del estudio de animación Pixar, en la que era el entrañable Carl Fredricksen.

Su talento le valieron cinco Globos de Oro y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Destaca la película El duende (2003) y series como The Good Wife y Cobra Kai, en la que interpretó a Sid Weinberg, el rico padrastro de Johnny Lawrence.