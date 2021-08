Papi Kunno llega al millón de no me gusta en YouTube con su canción "Tal vez no"

Papi Kunno es una de las celebridades que se han encumbrado en las redes sociales. Probablemente hayas escuchado hablar de él gracias a sus videos en TikTok que han alcanzado mucha popularidad.

Después de su éxito en esta red social, este influencer decidió incursionar en el mundo de la música con la publicación de su primera canción. Sin embargo, no todo salió como esperaba ya que "Tal vez no" registró más de un millón de no me gusta en YouTube.

Alcanza el millón de reacciones

Por si fuera poco, los comentarios que los usuarios dejaron en la canción no son nada alentadores, ya que muchos consideran que Kunno debería hace un lado esta faceta ya que no cuenta con talento como cantante.

Algunos comentarios pedían que la canción fuera reproducida en las calles para evitar que las personas salgan de sus casa en esta tercera ola de contagios por Covid-19. Incluso, llegaron a señalar que el tema era un perfecto método para la tortura.

Sus polémicas

Kunno es originario de Nuevo León y cuenta cuenta con más de 20 millones de seguidores. Salto a la fama gracias a sus videos en TikTok y sus polémica personalidad.

En alguna ocasión en 2020, incursionó en la plataforma HolaFan!, en donde algunas personalidades cobran para mandar saludar a sus seguidores. Sin embargo, los saludos de Kunno llegaban a los mil 200 pesos, situación que causó indignación en los usuarios.