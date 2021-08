Novia de Sammy Pérez “desapareció” con todo su dinero; acusa sobrino del comediante

Tristemente el pasado viernes 30 de julio, el querido comediante Sammy Pérez, falleció víctima del Covid-19 envuelto en la polémica y deudas; por fortuna pese a la cuenta millonaria que se adeudaba, este 1 de agosto la familia pudo cremar el cuerpo y darle la merecida despedida que el popular comediante merecía.

Sin embargo la polémica sigue rondando la memoria de Sammy, pues se ha especulado que Zuleika Garza, su entonces prometida, solo lo quería por interés; en este sentido ahora Daniel Pérez, sobrino de Sammy, contó a la revista TV Notas que la última pareja de su tío no ha dado la cara aún e incluso han llegado a pensar que escapó con las cuentas del comediante pues es la única que tiene acceso a ellas.

Cuerpo de Sammy fue sacado con muchos problemas

Sobre toda la situación que ha envuelto la sensible muerte del comediante, Daniel Pérez, confesó que fueron dos largos días los que pasaron intentando sacar el cuerpo del hospital, esto debido a que se debía millón y medio de pesos por los 14 días en los que estuvo internado Sammy.

Aunado a que fue Zuleika su pareja quien firmó su ingreso al nosocomio, pero desapareció por completo tiempo después, lo que dificulta los trámites debido a que el hospital quería que fuera ella la que firmara unos pagarés para que se permitiera la entrega del cuerpo, pero nunca apareció.

¿Zuleika se escapó con las cuentas de Sammy?

Daniel Pérez, sobrino de Sammy, dijo que si bien en un principio se pensó que ella también se había contagiado de Covid-19, razón por la que no se había contactado con ellos, tiempo después Zuleika solo llamó para decir que había salido de Colima y no podía volver.

Esto extraño y molesto a la familia de Sammy pues habían ido hasta Colima solo para que les entregara sus pertenencias, pero ni siquiera les dio una dirección y después ya no costeó el teléfono, señaló.

Finalmente el sobrino del comediante señaló que Zuleika posiblemente se quedó con las cuentas del comediante; sin embargo, desconocen cuánto dinero tenía Sammy, y agregó que él no sabe mucho de ella pero seguramente sus intenciones no eran las mejores, pues andaba con él por interés, por lo que dijo que espera que su tío no haya puesto sus cuentas a su nombre.