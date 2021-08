Netflix: Los mejores dramas coreanos de Suzy, una de las actrices MÁS bonitas

¿Quién es Suzy? La cantante y actriz de 26 años nació en Gwangju, Corea del Sur. Su carrera en la música y los dramas coreanos la han convertido en una de las favoritas entre los fans. Netflix tiene para ti algunos de sus mejores trabajos para conocer su trayectoria.



La idol debutó primero en el K-Pop con el grupo Miss A de la agencia JYP, también se consolidó como solista y ha tenido varios regresos en solitario.

Su inicio como actriz fue en Dream High, pero ha protagonizado otros títulos populares como "While You Were Sleeping" con Lee Jung Suk, o "Uncontrollably Fond" otro de los doramas más populares.



Además, ha flechado a actores como Lee Min Ho y Lee Dong Wook. Checa las recomendaciones de Netflix para conocer a esta actriz coreana, quien ha compartido pantalla con Nam Joo hyuk.

Los mejores dramas que ha protagonizado Suzy

Vagabond

Drama coreano de acción que narra la vida de Chal Da Gun, un hombre que sufre la muerte de su sobrino tras un accidente de avión. Sin embargo, decide investigar la verdadera causa de esta tragedia. Para ello, contará con Go Hae Ri (interpretada por Suzy).



Ambos se involucran en una serie de hallazgos sobre el lado oscuro del gobierno y cambia todo aquello en lo que creían. Es considerado una de las mejores historias de acción, además actuó al lado de Lee Seung Gi.

Start-Up

Drama protagonizado por Suzy que narra la vida de Seo Dal Mi, una joven estudiante que abandona la escuela para cumplir su sueño. Decidida a juntar el dinero que necesita, consigue un trabajo de medio tiempo, ya que aspira a convertirse en la próxima Steve Jobs.



Por otro lado, está Nam Do San, un joven fundador de Samsan Tech, una empresa que ha fracasado. Cuando se conocen, Seo Dal Mi se enamora de él y ambos lucharán por cumplir sus sueños en la industria de la tecnología.