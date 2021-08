Netflix: La MEJOR miniserie basada en hechos reales que retrata la discriminación racial en EUA

Una de las miniseries que definitivamente no debes perderte es Así nos ven (When They See Us) que llegó a Netflix en 2019 y consta tan solo de cuatro episodios con una duración de poco más de una hora cada uno.

En ella podrás conocer el caso de "Los cinco de Central Park", un grupo de cuatro jóvenes afroamericanos y un latino de Harlem que fueron encarcelados injustamente durante muchos años por el ataque y violación de una joven en 1989.

Las vidas de Antron McCray, Yusef Salaam, Kevin Richardson, Raymond Santana y Korey Wise cambiaron radicalmente tan solo por haber estado la misma noche en que Trisha Meili, una chica blanca, corría por el lado norte de Central Park, donde fue violada y atacada brutalmente a golpes.

Tras el hecho, los cinco jóvenes menores de 16 años que también se encontraban en otra parte del parque más grande Nueva York, fueron acusados por la policía estadounidense y condenados a 10 años de prisión, solo a Korey Wise le dieron 15 años; sin embargo, en 2002 se encontró al verdadero responsable, Matías Reyes, y fue así que sus condenas fueron revocadas.

Fue dirigida por Ava DuVernay, una directora de cine estadounidense que se ha encargado de pelear por los derechos civiles de las minorías, además forma parte del comité directivo de la Academia de los Oscar. En 2010 lanzó su primera película de ficción I will follow, y en 2012 recibió el premio a mejor película con Middle of nowhere. También dirigió Selma, en la que muestra la lucha de Martin Luther King por el derecho al voto de todos los ciudadanos.

Es una miniserie en la que verás la manera en que se dan los discursos de odio y se detonan actos racistas e injustos por parte de la policía y todo el sistema judicial en Estados Unidos a través de personajes como Linda Fernstein, interpretado por Felicity Huffman.

Solo tiene cuatro capítulos, la parte 1, donde se desarrolla la detención de los cinco jóvenes; la parte 2, en la que verás el inicio y final del juicio; la parte 3, cuando por fin salen de la cárcel y deben reinsertarse a la sociedad, y la parte 4, donde se narra la vida de Korey en prisión.