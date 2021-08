Flor Rubio y Horacio Villalobos destrozan al “Burro” Van Rankin por sus "condolencias" hacia Sammy

Luego del desatinado comentario realizado por Jorge “El Burro” Van Rankin tras la muerte del comediante Sammy Pérez, los conductores de espectáculos que participan en el matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, Flor Rubio y Horacio Villalobos, criticaron fuertemente al conductor de HOY.

Cabe señalar que los reproches se dan luego del error que cometió Van Rankin tras intentar enviar un mensaje de condolencias para el difunto actor; sin embargo, olvidó cortar su video y al final de este aparece una parte en la que se le puede escuchar decir: “tenía que poner algo”, denotando que en realidad sus condolencias no fueron muy sinceras.

Cibernautas y famosos critican “condolencias” del “Burro”

Tras la publicación del video, las críticas no se hicieron esperar en contra del conductor de Televisa, mismas a las que se han sumado Flor Rubio y Horacio Villalobos, quienes arremetieron fuertemente contra el colaborador de su competencia.

En ese sentido cientos de internautas calificaron al protagonista de la serie “40 y 20” de “hipócrita”, señalando que su mensaje más que de apoyo ha sido una falta de respeto para la memoria del comediante recientemente fallecido víctima del Covid-19.

Debido a ello, Flor Rubio y Horacio Villalobos, utilizaron el caso de Van Rankin para poner el ejemplo de que no se debe hacer en estos caso, además de que recalcaron que si no es de corazón es mejor no decir nada.