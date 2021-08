Benjamín Walker exporta talento chileno

Tras 16 meses sin cantar frente al público, el chileno Benjamín Walker regresa a los escenarios y lo hará en la CDMX para presentar los sencillos que formarán parte de su nuevo disco y además estará acompañado de otras compatriotas que esperan conquisten el corazón de los mexicanos.

“En Chile sabemos que hay una sintonía especial con México, nos sentimos a gusto con su cultura, carisma, respeto y empatía. Nos encanta la pasión que tienen por la cultura, por disfrutar música en vivo, es una gran plataforma para explotar el arte y aquí hay mucho talento para exportar”,dijo el músico Benjamín Walker.

El concierto será el próximo 6 de agosto en el Foro Indie Rocks y contará con la compañía de la argentina Loli Molin y sus compatriotas Paz Court y el dueto Yorka, artistas que admira, respeta y desea que el público conozca más, en especial al último grupo. “Será una noche personal y libre, me voy a mostrar con mi vulnerabilidad al máximo, para que se la pasen bien igual que nosotros, aunque estoy nervioso”, agregó.

Walker recientemente lanzó su sencillo “La vuelta de los días”, un material en el que reflexiona sobre el pasado y las cosas que realmente importan en la vida, aunque asegura que la escribió antes de la pandemia de COVID-19 que paralizó al mundo, pero quedó perfecto para todas las emociones que la gente experimentó en esta época.

De hecho, en el video de la canción se muestran imágenes de su infancia, porque cuando piensa en el pasado, encuentra varias claves en esa etapa y después de revisar 20 horas de material casero, le gustó descubrir que ese pequeño estaría orgulloso de la persona que es hoy, porque sigue cantando, pese a que es licenciado en derecho.

“Siempre estuve haciendo música, pero no fue hasta que egrese de la carrera que dije, me dedicaré sólo un año al arte por completo… y digamos que sigo en ese año sabático que me regalé hace seis”, finalizó.