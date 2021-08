Adriana Lavat responde a Rafa Márquez y Jaydy Michel; “he decidido no callar más”, señala

Durante una entrevista con el famoso matutino de TV Azteca, Venga la Alegría, Adriana Lavat confesó que decidió alzar la voz contra su exesposo el exfutbolista Rafael Márquez y su actual pareja Jaydy Michel debido a que ha permanecido muchos años recibiendo sus ofensas.

La reacción de Lavat se da luego de que hace una semana utilizó sus redes sociales para despotricar contra el exfutbolista, por lo que en esta ocasión la actriz explicó los motivos que la orillaron a realizar esta acción.

“Yo escribí en mi Facebook privado un escrito a modo de desahogo, porque llevo muchísimos años callada”, confesó.

Tras confirmar que el abogado de su ex trató de amedrentarla, y que tanto Rafa como Jaydy la llaman “zorra, abusiva, vividora, y conflictiva”, Adriana especificó que lleva más de 10 años soportando las malas acciones de Márquez.

En este sentido Adriana dijo que ha afrontado más de tres demandas impuestas por el exjugador sobre el tema de bajar la pensión.

“Yo no mencioné ni he mencionado nunca el nombre de mi exmarido, no lo he hecho porque me da tristeza, me da pena, por prudencia y también en su momento por miedo”, manifestó.

Por último, la actriz subrayó que no seguirá permitiendo este tipo de ataques contra su persona provenientes del padre de sus hijos. “Quiero decirles que he callado muchos años, desde el 2008 que empezó el primer juicio, y que he decidido no callar más”.

Lavat y Márquez pusieron fin a su relación sentimental en 2008 en medio de un enorme pleito legal por la manutención de sus hijos, Rafaella y Santiago, y a pesar de que en 2015 se decía que ya habían limado sus asperezas, hoy se confirma que el pleito entre ellos está más fuerte que nunca.

Con información de Agencia México