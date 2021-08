Gabriel Soto recibe indirecta de Excelsa de 'La Familia P. Luche'; ¿qué le dijo?

Gabriel Soto, quien desde hace un par de meses inició sus planes de boda con Irina Baeva, la cual se pospondrá hasta inicios de 2022 debido a compromisos de trabajo por parte de ambos, recibió una indirecta de Bárbara Torres, quien interpreta a Excelsa en 'La Familia P. Luche'.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz y comediante argentina de 46 años compartió una historia en la que mencionó al actor mexicano, quien curiosamente tiene la misma edad. De hecho, la indirecta tiene que ver con el signo zodiacal que ambos comparten. Esto fue lo que le dijo.

La indirecta de Bárbara Torres a Gabriel Soto

Bárbara Torres compartió una publicación en sus Stories, la cual versa sobre el horóscopo de este domingo 29 de agosto de Aries, pues ella cumple años el 11 de abril y Gabriel Soto el 17 de abril, por lo que pertenecen a dicho signo del zodiaco.

"¿Qué es fácil? Admirarte y quererte por tu naturalidad. ¿Qué es difícil? Llevar tu ritmo o intentar frenarlo para que sea más lento. ¿Algo imposible? Olvidarte para siempre. Dejas huella en los corazones de las personas", se lee en el post.

La actriz, quien en 2019 protagonizó la serie 'Lorenza, bebé a bordo', escribió: "Así los de Aries... Gabriel Soto, ahí te va... ¿¡Algo más!? Jajajajajaja", haciendo referencia a la no tan 'sencillita' descripción de su horóscopo. En una historia, Soto la etiquetó expresando: "Muchos besos, Bárbara Torres".

La boda entre Gabriel Soto e Irina Baeva

El enlace entre el actor Gabriel Soto y la actriz y modelo rusa Irina Baeva podría complicarse si el actor no anula su matrimonio religioso con Geraldine Bazán, pues, según la Iglesia Ortodoxa Rusa, las mujeres que sólo contraen matrimonio civil son consideradas "prostitutas gratis".

En febrero del año pasado, el jefe de la Comisión Patriarcal de dicha iglesia ortodoxa, el arcipreste Dimitri Smirnov, dijo: "Aquí las mujeres no comprenden qué es el matrimonio. No les apetece decir: 'Soy una prostituta gratis', por lo que dicen: 'Estoy casada por lo civil'. ¡Hola! El matrimonio civil no significa nada, sólo dar un servicio gratis, nadie te considera una esposa".

A pesar de ello, hace unos días, Irina Baeva realizó una dinámica de preguntas y respuestas en la que recibió un desagradable comentario que decía: "¿Estás consciente que Geraldine siempre será la esposa ante Dios y tú solo una p@&$ gratis?".