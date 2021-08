Andrés García pide a Hacienda que audite a la ANDI; asegura que no le han pagado: VIDEO

Andrés García es uno de los galanes más cotizados en la historia del cine mexicano y a lo largo de su carrera participó en más de un centenar de producciones por lo que, en teoría, debería de estar gozando de los frutos económicos de su carrera, sin embargo, esto no es así pues recientemente, el actor de 80 años denunció que la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), no le ha pagado regalías desde hace cuatro años por lo que exigió que la Secretaría de Hacienda intervenga en el asunto y realicen una auditoria para saber qué es lo que está pasando al interior de esta sociedad colectiva.

Fue a través de un video compartido en el canal oficial de YouTube del actor que le dio vida a “Pedro Navaja” donde se mostró molesto y decidió hacer pública la situación por la que atraviesa con la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI).

“Quiero mandar un mensaje a las autoridades de Hacienda y a las personas, actores que están encargados de la ANDI; ¿Qué carajos está pasando con la ANDI? Señor Elías Moreno y su directiva de gente, tengo más de cuatro años que no voy a cobrar (regalías) personalmente porque tengo prohibido ir a la Ciudad de México por la presión alta, pero cada que hablo para preguntar por el dinero me salen con una cosa distinta, señores de Hacienda, ¿qué les parece una auditoria a la ANDI?, creo que ya se la merecen” fueron las palabras con las que Andrés García inició su discurso y petición.

Posteriormente, Andrés García señaló que a lo largo de su carrera participó en más de un centenar de películas y en diversas novelas que, hasta la fecha siguen teniendo éxito en sus repeticiones, por lo que debería generar buenas regalías, sin embargo, señala que cada que se ha acercado en la ANDI le han dicho que están en ceros y señaló que en una ocasión le dijeron que tenía 22 mil pesos y que posteriormente, le indicaron que solo tenía 4 mil por lo que se mostró molesto y aseguro que procedería de manera legal para saber qué es lo que pasa al interior de la ANDI con el manejo del dinero.

El actor señaló que antes de que fuera operado y que tuviera prohibido ir a la Ciudad de México, los pagos trimestrales o cuatrimestrales eran de entre 20 y 30 mil pesos por lo que no se explica que luego de cuatro años se presenten todas estas irregularidades, además, señaló que el ANDI le ha solicitado renovar sus datos, hecho que no le agradó y no dudó en mostrar su molestia, incluso, lanzó un par de insultos contra la ANDI.

Quiere evitar nuevos abusos

“Estoy solicitando oficialmente una auditoria para la ANDI y expreso mi disconformidad con ustedes (…), esto es vergonzoso, no me estoy muriendo de hambre y no soy ningún pendejo como lo son ustedes, se los digo en su cara, ahora den la cara ustedes, Elías Moreno da la cara y habla con mis abogados”, expresó visiblemente molesto el reconocido actor.

Por último, el actor aseguró que le afecta esta situación, sin embargo, mencionó que es importante alzar la voz pues si la ANDI está tratando de afectar a Andrés García qué no estará haciendo con otros actores de menor jerarquía.

Hasta el momento, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), no ha emitido ningún tipo de información referente a estos señalamientos de Andrés García, sin embargo, se espera que en los próximos días emitan su posición ante estos hechos y las medidas que tomarán al respecto.