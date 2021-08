Netflix tiene la serie más sombría e intrigante para maratonear este fin de semana

A veces elegir una serie para disfrutar durante el fin de semana no es nada sencillo, porque aunque no se quiera los usuarios revisan una y otra vez el catálogo, pero no siempre aparecen todos los títulos, ya que el algoritmo de Netflix se basa en los gustos. Por eso, creemos que esta serie considerada, sombría, intrigante y emocionante es la mejor recomendación para maratonear en estos días.

Con tan sólo 12 capítulos, Las crónicas de Frankenstein (The Frankenstein Chronicles) se posicionó como una de las mejores series con sus dos temporadas, que son protagonizadas por actores de primera, como son: Sean Bean, Vanessa Kirby, Tom Ward y Richie Campbell.

La serie ganó millones de seguidores en todo el mundo, no sólo por las interpretaciones de los actores, también por la historia que engancha desde el primer capítulo y que en el desenlace de la primera temporada te conectará inmediatamente con la segunda.

¿De qué trata?

En el Londres victoriano, el inspector John Marlott (Sean Bean) es el encargado de investigar varios casos de desaparición y asesinato de varios niños, lo que tiene en estado de alerta a la ciudad. Pero mientras lleva a cabo sus pesquisas, descubre la extraña naturaleza y los fines científicos de estos crueles asesinatos.

Marlott es llamado para revisar el cuerpo de una niña, el cual presenta signos de haber sido asesinada y reconstruida con partes de otros cadáveres, lo que lo llevará a recorrer e interrogar a criminales y médicos para comprender los hechos.

Debido a la naturaleza de los asesinatos, el inspector, con ayuda de Constable Nightingale (Richie Campbell), creen que se tratan de experimentos de algún científico, pero la verdad será más terrorífica de lo que podría sospechar John Marlott.

Tanto los críticos como los espectadores quedaron fascinados con la historia y algunas innovaciones que se presentaron, por ejemplo, que Mary Shelley (autora del libro Frankenstein o el moderno Prometeo) se convierte en uno de los personajes activos de la serie, quien también ayuda en la investigación de las desapariciones y asesinatos.

Algo que ha sido cuestionado ha sido la narrativa de la historia, debido a que algunos de los episodios son acelerados, con momentos icónicos y sorpresivos, en los que todo sucede muy rápido. Mientras que hay otros en los que son lentos, cansados y con poca acción, pero que al final todo converge para encantar al público.

Hasta el momento no se ha confirmado si Las crónicas de Frankenstein (The Frankenstein Chronicles) contará con una tercera temporada, pero debido al éxito de la serie y que Netflix adquirió los derechos de ésta, se prevé que se anuncie a la brevedad la continuidad de la historia.

Las crónicas de Frankenstein (The Frankenstein Chronicles) es una excelente opción para tu fin de semana, la cual puedes ver y disfrutar solo o acompañado, además las dos temporadas están disponibles en Netflix, así que aprovecha al máximo tu cuenta.