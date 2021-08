Juan Gabriel: Ellos son los FAMOSOS que creen que "El Divo de Juárez" ESTÁ VIVO

Hoy se cumplieron cinco años de que Juan Gabriel falleció en su casa en Santa Mónica, California, luego de haber sufrido un infarto agudo de miocardio. Su muerte conmocionó a millones de fanáticos, pero incluso en la actualidad, hay quienes, famosos y celebridades incluidas, que creen que el "Divo de Juárez" sigue vivo.

La principal persona en azuzar estas teorías o rumores es Joaquín Muñoz, quien fuera un amigo y asistente de ‘Juanga’, pues desde el momento en el que se dio a conocer el fallecimiento de ‘Juanga’ aseguró que éste no había muerto y es la versión que ha sostenido y con la que ha acaparado reflectores desde hace un lustro.

Juan Gabriel falleció el 28 de agosto de 2016. Foto: Especial.

Hay quienes sí creen que Juan Gabril está vivo

Martha Figueroa, primera actriz Mexicana de teatro, cine y televisión mexicana, ha asegurado en diversas ocasiones que cree fervientemente que "el Divo" está vivo. “Justo cuando se realizó la serie, estaba en su apogeo y nos despertamos con la noticia de que se murió Juan Gabriel, yo digo que no se murió”, comentó Figueroa hace un tiempo.

Pero eso no es todo, porque una de las conductoras más queridas del programa Hoy dejo entrever en alguna ocasión que no descarta del todo que esté vivo: “Mira Joaquín, ya ahora sí, hasta no ver no creer, si Juan Gabriel estuviera vivo, mientras más se tarde en aparecer más nos vamos a enojar”, dijo contundentemente Andrea Legarreta a el exmanager de Juan Gabriel. Lo que los fans entendieron como que ella cree que el músico vive.

La familia del divo lamenta que se siga usando así la imagen del difunto cantante

El excuñado del cantante mexicano, Juan Gabriel, Jesús Salas reveló que tanto a él, como a la familia del también conocido como ‘Divo de Juárez’, les duele que personajes como Joaquín Muñoz, digan que el músico está vivo, ya que sólo están manchando la memoria de un gran músico.

“No se puede estar jugando con una persona que sólo nos dio glorias en nuestra vida, en el ámbito musical, no entiendo como puede haber personas que se encarguen de tratar de ensuciar su memoria y me duele así como a toda la familia le duele y algunos de sus hijos se molestan y se enojan”, expresó recientemente.

msb