BTS aparece en este reality show de Netflix y no te habías dado cuenta

Gracias a su éxito BTS se ha presentado en diferentes programas, por ejemplo The Tonight Show Starring Jimmy Fallon o la emisión de James Corden. Sin embargo, las dinámicas más divertidas las han realizado en realitys shows surcoreanos, en donde hacen atrevidas confesiones y se animan a practicar actividades fuera de lo común.

El ARMY conoce muy bien la personalidad de los miembros, gracias a su programa 'Run BTS!', en donde los chicos cumplen con misiones, completan desafíos, y realizan otras actividades en las que ganan premios o deben cumplir con penalizaciones. Los capítulos son muy entretenidos y muchas veces se convierten en tendencia.

Aunque esta emisión es una gran alternativa para pasar un buen momento viendo a la banda de k-pop haciendo graciosas dinámicas, otra opción es el programa 'Knowing Bros', un reality show que se transmite por Netflix y en el que los integrantes de BTS participaron.

¿En qué capítulo de 'Knowing Bros' sale BTS?

En 2017, Jin, V, Jimin, RM, Jungkook, J-Hope y Suga acudieron al programa también conocido como Men On a Mission o Ask Us Anything. Los miembros pararon un agradable momento junto a los conductores de la emisión, quienes en todo momento ponían en aprietos a los integrantes de Bangtan.

El capítulo en el que sale BTS se encuentra disponible en Netflix. Aunque secuencialmente sería el episodio 94 de 'Knowing Bros', en la plataforma de streaming se puede encontrar como el capítulo 24 del 2017.

Razones para ver todas las temporadas de 'Knowing Bros'

BTS no es el único grupo de k-pop que ha asistido a 'Knowing Bros', también lo han hecho EXO, BLACKPINK, TWICE, Super Junior, GOT7, y otras bandas. También han acudido actores de doramas como Park Shin Hye, Lee Joon Gi y IU, quien también es solista.

Los conductores de este programa son: Kim Hee-chul, integrante de Super Junior, Kang Ho-dong, Lee Soo-geun, Seo Jang-hoon, Kim Young-chul, y Min Kyung Hoon, quienes gracias a sus inesperadas reacciones y atrevidas preguntas le agregan dinamismo a cada capítulo.

El proyecto está ambientado en una escuela secundaria en donde el elenco principal actúa como estudiantes, mientras que los invitados hacen el papel de alumnos transferidos.