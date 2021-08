Roberto Palazuelos no demandará a Luis Miguel y se niega a hablar de su SERIE | VIDEO

Roberto Palazuelos es considerado como uno de los influencers más reconocidos de México, pero al mismo tiempo es unas de las personas más cercanas a Luis Miguel, es por ello que no desaprovechó la oportunidad para hablar sobre la serie del 'Sol', pero no lo hizo de la mejor manera.

En su momento, el empresario anunció que emprendería acciones legales en contra de Luis Miguel debido a que en la serie lo colocan como una persona que traicionó al cantante. Sin embargo, le demanda no prosperó.

Se retracta en demanda

Ahora, Palazuelos reveló el motivo por el que no levantó una demanda en contra de Luis Miguel. Durante una entrevista con el programa De primera mano, el llamado 'Diamante Negro' señaló que no demandó al Sol debido a la amistad que algún día sostuvo con él. De igual manera se limitó debido a la buena relación que lleva con Miguel Alemán Magnani, quien trabaja en Netflix.

El influencer destacó que tiene años de no hablar con Luis Miguel, pero mantiene contacto con Alex, hermano del intérprete. Al mismo tiempo señaló que no verá la tercera temporada de la serie ya que no es viable presentar a una persona como perfecta, como lo hacen en la producción.

No verá la tercera temporada

"Ni me interesa opinar, me da flojera. Pienso que para que una serie pegue bien no debes de mostrarte tan perfecto, a la gente le gustan las imperfecciones y ahí viene el éxito", fueron las palabras del empresario.

En días recientes, Diego Boneta, protagonista de 'Luis Miguel: La Serie', reveló al elenco que participará en la tercera temporada en donde destacan los nombres de Alejandra Ambrosi, Miguel Rodarte, Jade Ewen, Plutarco Haza y Antonio Mauri.