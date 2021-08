¿Problemas con Andrea Legarreta? Erik Rubín podría enseñar todo en OnlyFans

Una vez más, el famosos cantante, Erik Rubín acaparó la atención de los medios de comunicación después de conceder una entrevista en la que habló sobre la posibilidad de incursionar en la red social OnlyFans, una de las que mayor auge ha tenido en la reciente pandemia por el nuevo coronavirus Covid-19.

Durante la cuarentena, varios famosos vieron afectados sus ingresos económicos, por lo que decidieron incursionar en la plataforma digital compartiendo material bastante subido de tono y así recibir una importante suma de dinero.

En este sentido, el exvocalista de Timbiriche habló sobre la posibilidad de abrir su cuenta en OnlyFans y deleitar a sus miles de seguidores con contenido íntimo, pues todos saben que tiene uno de los mejores físicos en la industria del espectáculo.

Durante una entrevista con el programa de espectáculos "Ventaneando", el intérprete de canciones como "Con todos menos conmigo", "Cuando mueres por alguien" y "Si no es ahora" rompió el silencio y habló sobre su incursión en la polémica plataforma digital.

Fiel a su estilo, Erik Rubín detalló que hasta el momento no tiene planes de abrir su cuenta en OnlyFans, pero no es algo que le asuste ni mucho menos pues está bastante enterado de lo que se trata la plataforma digital y el contenido que exhibe.

El esposo de la conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, confesó que nunca ha navegado por la red social, pero tiene más o menos una idea de lo que puede encontrar. Sin embargo, fue contundente al detallar que, en caso de abrirla, no está seguro de que enseñaría todo.

"No me asusta. Nunca he entrado a uno, no sé si haya limitaciones o no, pero soy pudoroso, así que todo el paquete la verdad no", confesó durante la conversación que sostuvo con el programa.