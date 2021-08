Lyn May arremete contra Carmen Salinas por dudar de su embarazo: "Pura hipocresía" | VIDEO

A principios de este mes, Lyn May anunció que estaba esperando un bebé. Recientemente, Carmen Salinas puso en tela de juicio la veracidad del embarazo al decirle a los medios: "No, no, no, nombre, y ustedes que se (lo) creen, cómo juega con ustedes".

Al respecto, la vedette de 68 años del cine de ficheras en México arremetió contra la actriz de 'Nosotros los guapos'. A través de un mensaje de voz difundido por el programa 'Suelta la Sopa', Lyn May expresó que en el pasado quería y admiraba mucho a Carmelita, pero ya no más.

"Yo quise mucho a Carmen. Le rogué para que fuera mi amiga, porque la admiraba mucho, pero ahorita ya no me importa. Yo estuve a su lado en momentos muy críticos, muy tristes. La única que estuvo con ella fui yo, pero a ella se le olvida todo eso, pura hipocresía, pero allá ella", lamentó.

Por último, Lyn May mencionó que a Carmen Salinas le gusta hablar mal de todos, por lo que prefirió no generar más controversia. Dijo que de momento está muy tranquila con su embarazo, su familia y su mamá, quien recientemente celebró su cumpleaños número 92.

"Habla mal de todo mundo, todo mundo sabemos cómo es Carmen Salinas y no voy a entrar en polémicas. Como ahorita estoy en todo el mundo, todo mundo se está colgando, pero estoy muy tranquila con lo de los bebés, con mi familia, con mi madre que es adorada y ahora está cumpliendo 92 años y está hermosa", finalizó.

Lyn May critica a la prensa

Hace unos días, durante una entrevista con varios medios de comunicación, Lyn May se mostró molesta por las constantes preguntas sobre su embarazo: "A mí me vale ma... lo que digan. Yo a todos mis compañeros periodistas, reporteros, les trato de dar noticias porque sé cómo está la situación de mier… Yo siempre les estoy dando noticias".