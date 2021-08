Laura Flores hace un llamado a vacunarse contra el Covid-19: “Dejen de hacerse los sabios”

Laura Flores se mantuvo ausente de sus redes sociales luego de que se diera a conocer que dio positivo a Covid-19, sumándose a la lista de famosos parte de “MasterChef Celebrity” que se contagiaron, pero reapareció y habló sobre la importancia de la vacuna.

Paty Navidad y la conductora Rebeca de Alba parte del reality también resultaron contagiadas, sin embargo, causó gran polémica el caso de la actriz debido a sus explosivas declaraciones sobre el virus y las vacunas en las que hablaba de teorías conspiratorias.

Laura Flores señaló que se encuentra mejor de salud, pero puntualizó en a importancia de la vacuna contra el Covid-19, pues aseguró que fue eso lo que la ayudó a no tener síntomas graves de la enfermedad.

La también cantante detalló que los síntomas que presentó fueron similares a los de la influenza, pero esto no evitó que tuviera miedo al enterarse que se trataba de Covid-19 ante lo agresiva que resulta la enfermedad.

“Dejen de hacerse los sabios y los científicos”, dijo la actriz a El Universal asegurando que tanto ella como su médico están convencidos de que su estado de salud no empeoró ante el Covid-19 debido a que estaba vacunada.

Síntomas de Laura Flores

A través de su cuenta de Instagram, Laura Flores compartió un video en el que habló sobre su estado de salud y agradeció las muestras de apoyo de sus fans y seguidores en redes sociales.

"Estoy bien, de repente me mareo, pero estoy oxigenando muy bien. No tengo temperatura, estoy tomando mis medicamentos, casi no me sabe la comida. Percibo muy poquito sabor, pero el olor para nada, no tengo capacidad de olfato, pero estoy bien, tomando en cuenta que hay gente que está hospitalizada”, relató.

Y una vez más habló sobre la importancia de la vacuna: "No pongan en tela de juicio algo que está perfectamente bien avalado por la ciencia y por los que saben. Se requieren de muchos años de escolaridad, de estudio, de ser científico y tener una preparación muy importante para que realmente puedas decir si algo funciona o no, dejen que la ciencia haga su trabajo y por favor vacunen a sus hijos”.