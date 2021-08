Laura G canta como el Chavo del 8; desata MEMES por su canción en "Quiero Cantar" de VLA

Laura G volvió a incendiar las redes sociales con su participación en ‘¡Quiero Cantar!’, la competencia de canto que hay dentro del programa ‘Venga la Alegría’, pues en la edición más reciente volvió a tener un rendimiento muy deplorable y los internautas no la perdonaron y le crearon divertidos memes.

Y es que Laura G presentó una canción que no tuvo ni pies ni cabeza, por lo que en Twitter consideraron que hizo “todo igualito a las aguas del Chavo 8”. El tema que interpretó fue el de ‘Pégate’, de Ricky Martín, pero con una caracterización al estilo Jennifer López. No es la primera vez que a Laura no le salen las cosas bien durante su participación.

Laura G es blanco de las burlas en Twitter. Foto: Especial.

Los usuarios de redes la traen contra Laura G

Esta no es la primera vez que Laura G está en el ojo del huracán por cómo canta, pues prácticamente en cada emisión que le toca participar se lleva críticas y burlas. La última vez que le llovió fuerte fue el 12 de agosto, cuando apareció preparada para interpretar "Vida de Rico", el éxito de Camilo Echeverry. Enfundada en un abrigo de piel, una pulsera de perlas, lentes oscuros y un elegante chongo. En esa ocasión comenzó a cantar para después desprenderse de su atuendo original y mostrar un outfit más sencillo, compuesto por un pantalón gris y una playera de algodón.

No le perdonan que no sepa cantar. Foto: Especial.

Antes de llegar al coro de la canción, mientras al fondo se proyectaban una serie de imágenes correspondientes a su vida personal (su boda, sus hijos, momentos especiales a lado de su familia, etc.), la conductora no pudo evitar contener el llanto. Esa vez la tildaron de poco profesional, además de tener poco talento.

Pero eso no es todo, porque tan sólo el viernes pasado (20 de agosto) se vivieron momentos de tensión en ‘¡Quiero cantar!’, pues uno de los participantes favoritos y más talentosos tomó la decisión de abandonar el concurso, con lo cual Laura G, Las Sobrevivientes y Anette Cuburu pudieron permanecer en el show, ya que una de ellas tenía que dejar la competencia. Todo esto generó especulaciones de que la producción estaba protegiendo a Laura.

msb