Jorge Van Rankin sale en defensa del empresario Miguel Alemán Magnani; "es mi hermano y lo voy a ayudar", asegura

Luego de que la Interpol emitió una ficha roja en más de 190 países para localizar a Miguel Alemán Magnani, el conductor de televisión Jorge "El Burro" Van Rankin dijo que defenderá al empresario, quien es su amigo, "mi hermano", y aseguró que se demostrará su inocencia sobre el presunto delito de evasión fiscal.

Durante una entrevista para el programa Sale el Sol, el también comediante reveló que habló con Magnani la semana pasada para ofrecerle su apoyo, ya que tanto "El Burro" como Luis Miguel son buenos amigos del empresario desde la juventud.

"Miguel es un gran amigo, yo hablé con él la semana pasada para decirle ‘no estás solo, aquí estoy contigo, eres mi hermano, lo que necesites’. Me contestó luego luego, porque cuando tienes una bronca, en el caso de Miguel, la agenda se hace de tres hojas de 2 mil, te dejan de hablar, les da miedo. A mí no me da miedo decir Miguel Alemán es mi amigo y es mi hermano, y le deseo lo mejor siempre", detalló.