Alex Fernández: la primera vez que me escuchó cantar mi abuelo fue un 10 de mayo y quedó maravillado

El cantante Alex Fernández aseguró que la primera vez que lo escuchó cantar su abuelo, Vicente Fernández, fue un 10 de mayo cuando les pidió a todos su nietos que grabaran una canción para sus mamás y quedó maravillado con mi voz.

En entrevista con Adela Micha para el programa Me lo dijo Adela del Heraldo Media Group, relató que cuando lo escuchó don "Chente" le preguntó que desde cuándo había empezado a cantar, porque su voz sonaba muy bien.

"Cuando decidí entrar a esto de la música, tenía miedo porque no sabía qué hacer. Al principio me decían que el género ranchero estaba muerto, pero a mí me gustaba y empecé a dedicarme a esto, sin importar las críticas de los demás", explicó