The Beatles: Filtran IMÁGENES del "Let It Be", box set por los 50 años del último disco del Cuarteto

Después de las caóticas sesiones de grabación para el llamado 'Álbum Blanco', en 1968, The Beatles decidieron regresar al estudio de grabación para producir un nuevo disco que se titularía 'Get Back'. La idea era mostrar las canciones, ensayarlas y grabarlas en directo, como lo hacían en los primeros días de la agrupación.

A pesar de que todos accedieron de manera agradable, las sesiones se convertirían en una verdadera pesadilla para los cuatro músicos británicos. Al mismo tiempo de planeó grabarla este trabajo para lanzarlo como una especie de documental; sin embargo, lo que mostró fue el proceso de ruptura de la denominada mejor banda de todos los tiempos.

Las tensiones entre John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr y George Harrison provocaron que éste último abandonara a la banda en medio de las grabaciones. Tras unos días de descanso, el guitarrista regresó y se pudo completar el trabajo. El caos hizo que los cuatro miembros subieran a la azotea del edificio donde ensayaban para dar un concierto sorpresa, el último juntos.

Las sesiones terminaron el 31 de enero de 1969, pero el álbum, ahora llamado 'Let It Be' vio la luz hasta mayo de 1970. Justo un mes después de que se anunció de manera pública la disolución de la banda. El álbum fue recibido con poco entusiasmo por parte de la crítica especializada, quienes lo vieron como una triste despedida. En cambio, 'Let It Be' significó un nuevo éxito comercial al llegar al primer lugar el todo el mundo.

Celebran 50 años

Para conmemorar los 50 años del álbum, en 2020 se planeó la salida al mercado de una edición de lujo así como un documental ampliado que mostraba el proceso de grabación, pero ante la pandemia se tuvo que retrasar la fecha de lanzamiento. Hace unos meses, el director Peter Jackson anunció que el nuevo documental será estrenado en Disney+ el próximo mes de septiembre.

Mucho se especuló sobre la publicación de una remasterización de 'Let It Be' y para sorpresa de los seguidores del Cuarteto de Liverpool, este miércoles 25 de agosto se filtraron las primeras imágenes de la edición especial que contará con cinco discos y un blue ray, pero al mismo tiempo estará disponible en edición de cuatro discos de vinil.

¿Qué contiene la nueva edición?

La edición por el 50 aniversario contará con una nueva mezcla del álbum original así como dos discos con los ensayos y los descartes de las sesiones del 'Get Back'. El cuatro disco corresponde a la mezcla realizada por Glyn Johns en 1969, pero que fue descartada de último momento. Mientras que el quinto disco contará con nueva mezcla de los sencillos "Let It Be" y "Down Let Me Down", así como mezcla alterna de "Across The Universe" y "I Me Mine".

Se presume que en los próximos días, las plataformas oficiales de The Beatles, así como de sus integrantes hagan oficial esta información que ha sido muy comentada en cuentas especializadas en el Cuarteto como The Beatles Bible en Twitter, y vloggers en YouTuber. La fecha de publicación sería el 15 de octubre de 2021.