Netflix: Esta es la MEJOR película de acción para ver este 25 de agosto; te hará reflexionar sobre la inseguridad

Debido a la crisis sanitaria que se vive actualmente a causa del COVID-19, millones de personas han modificado su estilo de vida, y esto concierne al aislamiento domiciliario, por lo que desde que llegó la pandemia, las personas pasan mayores cantidades de tiempo en casa.

En este sentido, las plataformas digitales y de streaming en México se han consolidado como las mejores aliadas para enfrentar el confinamiento y el resguardo domiciliario.

Las propuestas de contenido en Netflix

Y bajo este panorama en donde a incrementado la demanda de usuarios que navegan buscando producciones que ver junto a sus seres queridos, han surgido nuevas opciones que ofrecen entretenimiento e incluso tienen un mejor precio de suscripción.

A pesar de la competencia, Netflix continúa en el listado de las plataformas más vistas en México, pues vale la pena recordar que la empresa surgió desde 1997, aunque ofrecía sólo un servicio de alquiler de DVD a través del correo postal, y fue hasta el año 2008 que comenzó a ofrecer servicio por streaming.

Una película que no te debes perder

Esta cinta se desarrolla en un futuro cercano en el que cada vez más los recursos naturales se van extinguiendo, y en este sentido, la escasez de agua potable ha generado crisis, pues la que queda está contaminada, por lo que ante tan complejo panorama ocurre una catástrofe humanitaria y el mundo entero se ve envuelto en caos.

La civilización y sociedad tal y como la conocemos paulatinamente comienza a desaparecer y sólo algunos tienen acceso al vital líquido para sobrevivir.

Es precisamente aquí cuando empieza el duro giro de la historia, pues la trama sigue a un hombre que, luego de entrar en contacto con un grupo de desconocidos pondrá en peligro a toda su familia, pues los niveles de inseguridad y violencia están al máximo en un mundo en el que todas las personas luchan por conseguir agua potable.

Esta cinta estrenada en 2016 reúne comedia, acción, y drama, además de que se trata de un una cinta post apocalíptica que pretende explorar cuáles serían los efectos de un mundo en el que nadie tiene acceso al agua, por lo que la humanidad y los pocos sobrevivientes se van exponiendo cada vez más a las duras condiciones de vida y a la delincuencia que esto trae.

Esta cinta de Ali Mustafa, director de “From A to B” y “City of Life”, ahora muestra que las personas no buscan robar por dinero, sino por agua y están dispuestos a hacer todo para conseguirla.