Moderatto reconecta con sus fans

Tras su última presentación en la Ciudad de México, en el Vive Latino, en 2020, la banda Moderatto quiere reconectarse con sus seguidores, los miembros de la agrupación aseguran que mostrarán un gran arsenal en el show que prepararon al aire libre en la CDMX, “buscábamos una manera segura de presentarnos en vivo, hasta que salió esta nueva modalidad en la curva 4 del Autódromo”, comentó en entrevista Marcelo Lara integrante del grupo que cumple 20 años en la escena musical.

Por su parte Iñaki Vázquez, quien también es parte de Fobia, aseguró que en la pandemia se pusieron creativos y grabaron un nuevo disco, pero quieren hacer una gira para presentarlo, “en cuestión profesional del rock and roll seguimos creando, tratando de seguir en la medida de lo que fue posible, Moderatto se puso a trabajar en un nuevo proyecto, del cual no podemos dar detalles. Desde finales del año pasado y a lo largo de este se ha estado preparando un material que no saldrá hasta que no estén las condiciones para poderlo girar”, comentó.

Sobre la presentación que ofrecerán hoy en la Ciudad de México comentó, “estos conciertos son valiosísimos para nosotros, poder disfrutar durante esas dos horas de un buen rock, pero cuando lanzas un nuevo disco es importante hacer una gira completa, estamos aguardando el momento. Tengo mucha esperanza y mucha fe en la vacunación y que en unos meses, vamos a estar viendo la luz al final del túnel”.

Sobre el proceso de grabación del nuevo material Marcelo comentó, “fue un proceso interesante ya que aprendimos el modo de hacer las cosas de manera diferente, fuimos a un estudio en Texas que está bastante aislado de la civilización, entonces lo único curioso fue tener que volar durante la pandemia y lo más rudo del encierro, entonces fue una convivencia segura”.

DATOS

Hicieron un streaming en un helipuerto de la CDMX.

Todos ya están vacunados y esperan hacer una gira pronto.

Tienen mucho material grabado como para hacer un filme.

