Maddie Ziegler, antes y ahora: el impactante cambio de la niña del video "Chandelier" de Sia

En el año 2014, el video de la canción "Chandelier" de Sia mostraba a una niña, en una habitación, mientras realizaba distintos pasos de ballet, al ritmo de la canción de la artista inglesa.

Esa niña era Maddie Ziegler, que desde que tenía ocho años conocía a Sia. La conexión entre ambas fue instantánea y trabajaron juntas por varios años. La propia cantante dijo que sentía un "deseo extremo de protegerla”. Y no sólo hizo eso, también la inició en el mundo del espectáculo y la actuación.

La joven nacida en 2002 participó en "Chandelier", en donde se hizo muy conocida, pero también estuvo en los clips de Elastic Heart, Big Girls Cry, The Greatest, Rainbow, Eye of the Needle y Together, todos ellos al lado de Sia Kate Isobelle Furler.

Su debut como actriz

Maddie Ziegler se ha convertido en una bailarina, cantante, modelo y actriz de fama mundial. Nació el 30 de septiembre de 2002, en Pittsburgh, Estados Unidos y tras su participación en "Chandelier", comenzó a recibir oportunidades en otros proyectos.

Entre los programas más importantes en los que ha participado, están Dance Moms, Drop Dead Diva, Pretty Little Liars y Project Runway.

Su participación en Chandelier le ayudó a ganar fama mundial

FOTO: Instagram

También fue parte de So you think you can dance: The next generation, programa en el que con sólo 13 años, participó como juez de la competencia. En esa temporada estuvo al lado de un jurado de mucho renombre, conformado por Paula Abdul, Jason Derulo y Nigel Lythgoe.

Fue juez del reality, junto a Jason de Rulo y Paula Abdul

FOTO: Instagram

Además de su incursión en el cine y la televisión, Maddie ha sido la imagen de varias marcas de moda. Ha sido modelo de diseñadores y marcas como Ralph Lauren, Purple Pixies, Capezio, Target o Cicci Dancewear.

Maddie Ziegler tiene 18 años de edad

FOTO: Instagram

También es escritora

En el año 2017 publicó el libro autobiográfico The Maddie Diaries. Ahí recopila sus memorias, experiencias y pensamientos sobre el trabajo que la ha llevado a la fama mundial y el éxito en el entorno artístico. La publicación estuvo 18 semanas entre los más vendidos del diario The Sunday Times.