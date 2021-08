La cantante Fátima Pinto asegura que la presionaban para beber en las fiestas

La costarricense Fátima Pinto presentó su sencillo “Qué vida” en el que cuenta cómo en algunas reuniones era mal vista, porque no tomaba alcohol, cuando cree que no es la única forma en la que la gente se puede divertir.

“Me ven como la aguafiestas y al principio me sentía mal, pero siempre trato de recordar mi esencia y quien soy. Y eso es lo que quiero que la gente entienda, que deben ser fieles a sus emociones y no decir que sí por complacer a otros”, afirmó Pinto.

La letra está acompañada de música urbana, porque quiere dar un mensaje diferente al que se suele manejar en dicho género, “es algo opuesto, pero sé que muchos adolescentes se sienten de esa manera y el apoyo que le han dado a mi canción, lo confirma. Sé que hay personas grandes que también sufren de esa presión social y creo que es hora de decir no”, agregó.

Es la primera vez que trabaja con una disquera, porque sintió que entendían el tipo de mensajes que ella quería transmitir, ya que había recibido propuestas en las que le pedían cantar letras explícitas al estilo del urbano, pero ella no aceptó.

“Me dijeron que si no hacía eso, no iba a triunfar, pero no estoy dispuesta a aceptar ese tipo de presión social, no acepté y no me arrepiento”, afirmó.