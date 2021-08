BLACKPINK: Lisa ya tiene FECHA de su debut como solista; aquí los detalles

La larga espera para BLINK por fin ha terminado, pues Lisa ya dio a conocer la fecha del lanzamiento de su sencillo como solista. La noticia se volvió tendencia en redes sociales como Twitter, pues los fans están muy emocionados, ya que sería la tercera integrante en tener una producción en solitario.

Fue el mes de julio cuando medios surcoreanos dieron a conocer que la rapera de BLACKPINK, se encontraba trabajando en su video musical como solista. Inmediatamente, su agencia, YG Entertainment, tuvo que confirmar la información, lo que causó muchas expectativas entre los fans de la agrupación de k-pop.

A finales de ese mes, los seguidores de la girlband comenzaron a especular que tal vez Lisa liberaría su nuevo sencillo durante las celebraciones del quinto aniversario de BLACKPINK. Sin embargo, ni la compañía ni la artista dieron detalles de su producción musical.

¿Cuándo es el lanzamiento del nuevo álbum de Lista?

Por medio de redes sociales, YG Entertainment liberó las nuevas fotos teaser para el debut como solista de la rapera de BLACKPINK y en las imágenes se reveló que el próximo 10 de septiembre a la 1PM KST (hora coreana) será cuando todos los fans a nivel mundial podrán disfrutar de este nuevo sencillo.

En las fotografías se muestra a la artista tailandesa luciendo impresionante con un conjunto rojo de dos piezas de cachemira acompañando su look con coletas trenzadas plateadas largas, dando un radical cambio de imagen, pues hace unas semanas mostraba un cabello corto que le llegaba a los hombros.

BLINK ha estado esperando este lanzamiento desde diciembre del año pasado, temporada en que la agencia del grupo de k-pop anunció que Rosé haría su debut como solista y que preparaba proyectos similares para Jisoo y Lisa en este 2021.

Fue en marzo cuando Lalisa Manoban -nombre de la bailarina- habló por primera vez de su debut como solista. Durante una entrevista exclusiva para ELLE Korea, dijo que se estaba preparando para este nuevo trabajo y que estaba participando de forma activa en cada detalle.

“Siempre fui pasiva al expresar mi opinión. Estoy aprendiendo la diversión de intercambiar opiniones tomando mis propias decisiones para el baile de ‘LILI FILM’ o seleccionando fotos para agregar a mi photobook. Si hay más actividades en las que puedo dar mi opinión, creo que las hace más emocionantes, como el solo para el que me estoy preparando actualmente”, comentó.

YG Entertainment ha dejado que las integrantes de Blackpink debuten en solitario. La primera en lanzar un sencillo como solista fue Jennie, quien en 2018 colocó "Solo" en las listas de popularidad a nivel mundial. Este año, Rosé hizo lo propio con "Gone" y "On the Ground", incluidos en su álbum "-R-".