Paul McCartney publicará canción INÉDITA de The Beatles

El músico británico Paul McCartney anunció que una canción inédita de sus épocas con The Beatles será publicada en su próximo libro The Lyrics el próximo mes de noviembre.

La canción lleva como nombre 'Tell Me Who He Is', pero nunca fue grabada por The Beatles, ni tampoco ha formado parte de un trabajo discográfico de McCartney en solitario.

Una recopilación de una carrera exitosa

The Lyrics contará con 154 canciones de toda la carrera del bajista, entre las que se encuentran 'Yesterday', Hey Jude', 'Band On The Run', 'Live And Let Die' o 'Blackbird'.

Las letras se presentarán escritas a mano, mismas que fueron descubiertas en un cuaderno propiedad de McCartney que parece datar de inicios de la década de los años sesenta.

Material inédito

El libro está basado en la charla que el exmiembro de The Beatles sostuvo con Paul Muldoon. Al mismo tiempo, The Lyrics contará con fotografías, borradores y dibujos inéditos.

Todas las canciones contarán con comentarios del propio Paul McCartney que darán cuenta de la forma en cómo fueron creadas. Hasta el momento, se desconoce en que año fue escrita 'Tell Me Who He Is' y si The Beatles tuvieron deseos de grabarla.