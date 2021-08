Hailey Bieber muestra apoyo a Selena Gomez, ex de Justin Bieber ¿Harán algo juntas?

En esta ocación, Hailey Bieber y Selena Gomez, han acaparado los reflectores y las portadas de revista, no solo por la relación que tuvieron con Justin Bieber, sino por su talento, entre otras cosas que llamaron la atención del canadiense.

Y es que mientras Gomez protagonizó un romance con el intérprete de "Peaches" desde 2010 a 2018, Hailey se casó con el cantante meses después de romper con la intérprete de "Wolves".

Luego de que Hailey y Bieber contrajeran matrimonio en septiembre de 2018, muchos seguidores no han olvidado la polémica relación que tuvo Selena con el canadiense de 27 años; sin embargo, Hailey demostró madurez y que no tiene mala voluntad contra Gomez, puesto que regaló un "me gusta" a la fotografía de la reciente portada de la también ex actriz de Disney en la revista Elle, destacando que esta acción la realizó en la cuenta oficial de Elle, ya que ambas jóvenes no se siguen entre sí.

No hay rivalidades

Cabe destacar que esta no es la primera vez que Hailey Bieber regala un like a algun posteo relacionado con la ex de su famoso esposo, puesto que la última vez que lo hizo, fue en marzo de este año, al dar un "me gusta" a la portad de Vogue en la que aparecía Selena.

Anteriormente, a Hailey también le gustó una instantánea de la Selena, cuando celebraba sus singles de "Rare" en 2019, al igual que una fotografía de la artista preparándose para los American Music Awards.

Hailey habla sobre la toxicidad

Fue durante una entrevista en 2019 con British Vogue que Hailey habló sobre la "toxicidad" que existe en redes sociales, y sin referirse a los comentarios de los fans que han descubierto que de vez en cuando Justin se pasaba por las historias de Selena, ya que, según los rumores, aún le tiene rencor, a lo que la esposa de Bieber respondió;

“Creo que las redes sociales son un caldo de cultivo para la toxicidad y las personas que crean falsos dramas entre mujeres y tratan de poner a las mujeres en contra de las demás y crear estas narrativas que son simplemente ... tóxicas. Creo que eso tiene que cambiar y eso tiene que terminar. Creo que es necesario que haya más personas con plataformas que se unan y se digan entre sí: ‘matemos la conversación, matemos el drama falso, aplastemos todas estas cosas, sigamos adelante con las cosas. No le demos a la gente una razón para avivar el fuego y crear drama y ser groseros entre sí", dijo la modelo.

Con información de Agencia México