Efeméride: Martha Higareda cumple 38 años; ¿Quiénes son los galanes que le han robado el corazón?

Martha Elba Higareda Cervantes o simplemente Martha Higareda, nació un día como hoy, pero de 1983 en Villahermosa, Tabasco, México. Actualmente, Martha Higareda es una de las figuras más reconocidas y queridas de la industria cinematográfica en México y para celebrar sus 38 años de vida hoy recordamos algunos de los momentos más importantes de su carrera y te diremos quienes han sido los galanes que le han robado el corazón.

Como se mencionó antes, Martha Higareda nació en Villahermosa, Tabasco y desde muy pequeña estuvo interesada en las artes y sus padres, la actriz y Martha Cervantes y el pintor José Luis Higareda, impulsaron a su hija para que persiguiera su sueño por lo que la inscribieron a todo tipo de clases artísticas como baile, canto, declamación y por supuesto actuación.

A los 14 años, Martha Higareda se mudó a la Ciudad de México para buscar oportunidades en el mundo artístico y para ello, estudió en el Centro de Arte y Comedia Gonzalo Correa (CAC), posteriormente, consiguió algunos papeles en diferentes obras de teatro y debido a su belleza y capacidades artísticas consiguió ser la imagen de diversas campañas y videoclips. En 1999 su carrera comienza a despuntar debido a que fue la conductora del programa de Disney Channel llamado Zapping Zone, el cual le abre las puertas para participar en otras producciones televisivas como “Carita de Ángel” o “Cara o cruz”.

Tras demostrar sus capacidades histriónicas recibe su primera gran oportunidad y el director Fernando Sariñana le da el papel protagónico en “Amar te duele”, película en la que compartió créditos con Luis Fernando Peña y Alfonso Herrera, dicha producción fue todo un éxito y le dio una buena proyección por lo que en los años posteriores siguió participando en diversas películas, telenovelas y series.

Otras de sus películas más recordadas son Fuera del cielo (2007), Niñas Mal (2007), Te presento a Laura (2010) y No manches Frida I y II y Marcianos vs mexicanos (2018), entre muchas otras.

¿Quiénes han sido las parejas de Martha Higareda?

La actriz ha sido muy cuidadosa en no ventilar diversos aspectos de su vida personal y ha tratado de mantener su vida amorosa lo más alejada que se pueda de los medios, sin embargo, en algunas ocasiones ha sido imposible tratar de esconder sus amoríos por lo que a continuación, te presentamos a los galanes que han conquistado el corazón de Martha Higareda.

Cory Brusseau

Martha Higareda y Cory Brusseau se conocieron el 2014 durante la grabación de la película “Cásese quien pueda” y se sabe que iniciaron una relación y fue en mayo de 2016 se casaron en Hawai, su matrimonio duró tres años pues en 2019 la actriz confirmó que se había divorciado y que estaba de nueva cuenta soltera.

La pareja se divorció en 2019. Foto: Especial

Diego Boneta

En junio de 2020, se vinculó a Martha Higareda con Diego Boneta pues fueron captados en una cena íntima como parte de una campaña publicitaria, sin embargo, trascendió que ambos vivían un amorío, no obstante, todo quedó en rumores y luego de varios meses estas teorías se disiparon y su supuesta relación no pasó a mayores.

La supuesta relación con Diego Boneta solo quedó en rumores. Foto: Especial

David Korins

Luego de los rumores de su supuesta relación con Diego Boneta, Martha Higareda terminó de un solo tajo con todas esas versiones al dejarse ver con su nuevo novio, el diseñador creativo David Korins y en diversas ocasiones dejó ver algunos aspectos de su relación a través de fotos y videos, sin embargo, luego de algunos meses las fotos con el diseñador de 45 años fueron disminuyendo hasta que se desvincularon totalmente.

Higareda y Korins estuvieron juntos en los primeros meses de la pandemia. Foto: Especial

Lewis Howes

En los últimos meses la actriz y el ex jugador de futbol americano fueron captados saliendo juntos y ambos se mostraron muy cercanos por lo que surgió el rumor sobre su supuesta relación, sin embargo, la noticia tuvo mucha repercusión en los medios pues se mencionó que Martha Higareda había sido la tercera en discordia entre Lewis Howes y su ex pareja, Yanet García, sin embargo, estas versiones no se confirmaron y la situación sentimental de la reconocida actriz sigue siendo un misterio.