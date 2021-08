Caminan a la escuela: Celebridades se preocupan por la salud mental de sus hijos

El regreso a clases es un tema que está causando polémica entre los padres, por no saber que tan riesgoso puede ser el COVID-19 en los niños, sin embargo, personalidades de la farándula como Gloria Sierra, Lidia Ávila, Ernesto Laguardia, Chao y Carmen Muñoz también están preocupados por la salud mental de sus hijos que llevan más de un año encerrados.

“Esta cuarentena les afectó emocionalmente, claro que depende mucho el carácter de cada niño, yo tengo tres niñas de distinta personalidad y mientras a una le fue bien y hasta subió sus calificaciones, para otra fue una tortura estar frente a la computadora, tenemos que encontrar lo que sea lo mejor para ellas”, comentó la actriz Gloria Sierra.

La esposa del también actor Mike Biaggio, agregó que aunque están esperando a lo que diga la escuela, por ahora se enfoca en hacer conscientes a sus hijas de la importancia del cubrebocas.

Sierra agregó que pese a todo, sus hijas han estado en contacto con sus compañeras a través de las redes y, de vez en cuando, juegan con algunas vecinas: “se inventaron muchas maneras de convivir con sus amigas de manera virtual, pero no es lo mismo”.

La cantante de OV7, Lidia Ávila, vive la misma incertidumbre sobre llevar o no a sus dos pequeños, pero apoya el formato híbrido. “No sé si tenga que decirlo públicamente, pero no lo digo como artista sino como mamá. Es difícil ver a mis hijos sin la convivencia infantil con otros niños. Nosotros no tuvimos esa infancia, es duro verlos crecer así, sé que es lo que les tocó, pero también creo que es importante el desarrollo social con otros niños”, afirmó.

Para Ernesto Laguardia es necesario regresar a las aulas, “es algo que platiqué con Paty mi esposa, pero también con las maestras de la escuela para preguntar qué protocolos de seguridad tienen, cómo va a ser el día a día, y creo que están tomando muchas precauciones al respecto, aunque está la preocupación como padre, pero si los vamos a mandarlos, y bueno tomando en cuenta que la salud mental es importante, lo hemos sopesado, los vacunamos y los vamos a mandar”, dijo.

El cantante Chao ya no quiere ver sufrir a los niños, "soy padre de un adolescente de 16 años y la verdad es que estamos dudando, porque la pandemia está muy fuerte, pero los niños son los que han sufrido más, no puedes mantenerlos encerrados tanto tiempo, creo que un día va a ir y otros días en casa, creo que si es necesario que si haya clases presenciales, claro con las medidas".

De acuerdo a la psicóloga Paola Rondero, especialista en infantes, los protocolos sanitarios que las escuelas deben tener para el regreso a clases, podría crear hasta más ansiedad en los pequeños, ya que al tener que mantener la sana distancia, no podrán acercarse a sus compañeros y será frustrante.

“Sé que la convivencia social se aprende en la escuela, pero tenemos que esperar algunos meses a que bajen los contagios, porque en casa tienen otras posibilidades que también los ayuda a desarrollarse, como su capacidad de investigar más allá de los libros de texto, gracias a internet”, afirmó.

En este sentido, la conductora Carmen Muñoz considera que le gustaría que su hija de ocho años regrese a la escuela, cuando tengan las medidas de sanidad. “Creemos que hace falta que los niños regresen, porque ya pasaron muchos meses”, detalló.

Las hijas de Sierra estaban cursando la primaria durante esta cuarentena. Eugenia, la mayor pasa a la secundaria este ciclo escolar y su graduación fue virtual. Los hijos de Ávila cursarán los primeros años de la educación básica. Le hubiera gustado que su hija disfrutará más de las instalaciones del kinder. La pequeña de Muñoz, tiene tan sólo ocho años.

