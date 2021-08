César Bono comparte su experiencia tras superar covid-19: "Soy un viejín saludable" | VIDEO

A principios de este mes, el estado de salud de César Bono preocupó al mundo del espectáculo, pues dio positivo a covid-19 pese a tener el esquema completo de vacunación. Ahora, el actor de 70 años compartió su experiencia tras superar la enfermedad.

El comediante regresó al teatro para presentar su monólogo 'Defendiendo al cavernícola'. Durante una de sus funciones en el Centro Cultural San Ángel, el actor ofreció una entrevista para el programa 'Sale el Sol' y aseguró que lo más duro de contagiarse de coronavirus fue dejar de trabajar.

César Bono, quien interpreta a Frankie Rivers en la serie 'Vecinos', agregó que para él fue muy difícil pasar de generar ingresos mediante el teatro y la televisión a no ganar dinero, algo que lo afectó mucho, pues apoya económicamente a dos de sus cuatro hijos.

"Me dolía mucho el no poder estar realizando mi trabajo. De tener dos sueldos, que era el teatro y la tele, a no tener ninguno. Tengo cuatro hijos y de ellos todavía ayudo económicamente a dos, o sea, no puedo dejar de trabajar aunque quiera", lamentó.