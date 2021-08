Iron Man: Marvel presenta a Dominique Thorne, la actriz que le dará vida a “Iron Heart | FOTOS

Iron Man es uno de los grandes superhéroes del Universo de Marvel, por lo que la gente sigue a la expectativa por saber qué pasara con Tony Stark, ya que se tiene que recordar que fue uno de los superhéroes que perdió la vida en la lucha con Thanos. Ahora los directivos del MCU decidieron presentar a la que parece tomará el lugar de Iron Man.

Kevin Feigi fue el encargado de confirmar que en las próximas producciones se presentará una nueva heroína que parece tomará el lugar de Tony en el Universo de Marvel, estamos hablando de Riri Williams, quien también será conocida en las películas como Iron Heart. La encargada de darle vida a este personaje será Dominique Thorne.

La noticia la dio a conocer el directivo de Marvel durante una entrevista que le realizaron en la alfombre roja de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, mismo lugar donde confirmó que esperan poder incluir la voz de Chadwick Boseman como parte de los homenajes que tienen planeados para despedirlo del mundo de superhéroes.

¿Quién es Riri Williams?

El personaje que estará encargado de suplir a Robert Downey Jr. es una brillante estudiante de ingeniería que sufrió la muerte de su padre a temprana edad, por lo que vivía en Chicago junto a su madre y una tía.

Lo que no esperaba era que a los 15 años iba a cambiar su vida al ser aceptada en el Tecnológico de Massachussets, donde haría su propia armadura al estilo de Iron Man. Después de nombrarse Iron Heart y de atrapar a dos fugitivos de la justicia, Tony le da la bendición para convertirse en una heroína.

A pesar de hablar de la presencia de Tony, todavía no se sabe si Robert Downey estará presente en la filmación o la producción hará algo para suplir la baja de este personaje de cara a la presentación de la encargada de tomar el rol de Iron Man en el Universo de Marvel.

La presentación de Iron Heart en el MCU

Feigi confirmó que la primera vez que la gente podrá disfrutar de la actuación de la actriz afroamericana será en la secuela de Black Panther, “Black Panther: Wakanda Forever”, misma que está programada para estrenarse en julio 2022.

Además de esto, se habla que Marvel está pensando en realizar una serie sobre Williams, para que la gente pueda entender un poco más sobre el personaje. Se dice que le proyecto está pensado para Disney Plus, pero todavía se desconoce la fecha en la que podría salir a la luz.