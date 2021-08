Netflix: Éstas son las series y películas más buscadas para este fin de semana

Netflix ofrece para este fin de semana varios estrenos, algunos de ellos se ubican en el TOP 10 de la plataforma. Sin embargo, de acuerdo a las recientes búsquedas, los usuarios están interesados en dos producciones que se colocaron en el catálogo esta semana.

Cada semana el servicio de streaming lanza nuevas producciones, pero muchas de ellas se pierden debido a la falta de popularidad o al desconocimiento del público. Por ello aquí te presentamos lo más popular, para que no te lo pierdas.

Todo va a estar bien

La nueva serie de Diego Luna se ha colocado en las principales tendencia de búsqueda. La producción mexicana protagonizada por Flavio Medina y Lucia Uribe se centra en un matrimonio que a pesar de haberse separado no puede enfrentar el cambio y se mantienen juntos.

Además de ser una trama de amor, también cuestiona los roles de género, el concepto del matrimonio, la idealización de la pareja perfecta, las relaciones monógamas, la familia y muchos elementos que se involucran en la unión de dos parejas.

En el mejor momento

Dentro de los estrenos de Netflix se encuentra una película romántica italiana: 'Out of my league' o 'En el mejor momento', una cinta que se centra en Marta, una joven que es huérfana y tiene un trastorno genético poco común llamado mucoviscidosis, el cual es potencialmente mortal.

Un día su médico le sugiere vivir la vida mejor que se pueda, así que decide tener un romance de cuento de hadas con Arturo, un apuesto joven que lucha con las expectativas de su rica familia.