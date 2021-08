Lyn May NO quiere babyshower para su supuesto bebé; prefiere que le REGALEN este costoso bolso

Lyn May ha armado un escándalo en las últimas semanas, pues anunció, luego desmintió y luego volvió a confirmar que está embarazada a sus 68 años de edad, lo cual ha levantado mucha expectativa, ya que se convertiría en la mujer más longeva en dar a luz. Ahora volvió a echar leña al fuego, porque declaró que preferiría recibir un bolso Chanel antes de festejar un baby shower, pues ni siquiera tiene amigas para invitar a la celebración.

Muchos aún dudan de la veracidad de su embarazo por las numerosas contradicciones que se han encontrado en las declaraciones de la también actrizm entre elles que espera un niño, lo cual fue desmentido posteriormente por ella misma, pues dijo que aún no conocía el sexo de su próximo hijo.

Lyn May siempre ha estado envuelta en la polémica. Foto: Especial.

¿Lyn May sólo quiere llamar la atención o sí está embarazada?

La vedette sostuvo que no le sorprende estar embarazada su edad, ya que su madre pasó por una situación similar a la que ella vive en estos momentos: “Mi mamá tuvo un hijo a los 65 años, es compositor, toca la guitarra y es muy talentoso; todas las mujeres costeñas somos así, somos muy calientes”.

Lyn May afirma tener tres hijas, pero no quiere decir las edades, “no las presumo porque no les gusta, desde chiquillas cuando salían conmigo a comer las molestaban mucho, les llevaban fotos en donde yo salía en la revistas, y las molestaban en la escuela y ya no quisieron salir”.

Ahora, el presunto padre de su próximo hijo, Markos D1 (como se hace llamar), afirmó haber pensado que se trataba de una broma cuando se enteró de la noticia, “Markos es muy joven, lo agarran ustedes y él no sabe qué contestar, él es productor, es un muchacho muy bueno y es decente”. La vedette aún no ha pensado en el nombre de su próximo hijo aunque jura tener tres meses de embarazo.

msb