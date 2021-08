¿Cuándo se reintegrará Paty Navidad a MasterChef Celebrity tras recuperarse de Covid-19?

Luego de ser parte de los famosos que se contagiaron al interior del reality show de TV Azteca, MasterChef Celebrity, la actriz Paty Navidad estuvo hospitalizada poco más de una semana tras las complicaciones que presentó por el contagio de Covid-19, por fortuna la polémica famosa ya fue dada de alta por lo que ahora se recupera en su casa.

Según datos de una fuente cercana del hospital donde la famosa fue atendida, Paty Navidad ya no estaría internada en dicho nosocomio, asimismo trascendió que las complicaciones por la enfermedad que padeció la famosa no fueron tan graves por lo que no fue necesaria la intubación.

La alta médica y recuperación de Paty Navidad, fue confirmada también por el productor de MasterChef Celebrity, Ángel Aponte, quien informó que la concursante del popular reality, ya está en su domicilio donde poco a poco va mejorando su estado de salud.

¿Cuándo se reintegra Paty Navidad a MasterChef?

Pese a ya estar fuera de peligro por la enfermedad y que su recuperación va avanzando, la también cantante no se reintegrará a las grabaciones de “la cocina más famosa de México” de forma inmediata; será hasta la próxima semana que Paty pueda regresar a los foros de la televisora del Ajusco.

Cabe recordar que al interior del famoso concurso se dio un brote donde 12 personas resultaron infectadas entre ellas cinco celebridades del programa como: Paty Navidad, Francisco Chacón, Rebecca de Alba y los chefs Fernando Stovell y José Ramón Castillo.

Aun con el brote de Covid_19 en la cocina de MasterChef, el show no modificó su fecha de estreno y será este viernes 20 de agosto de 2021, cuando las pantallas de los hogares mexicanos vuelvan a sintonizar el popular programa en punto de las 19:30 horas.