Ana Martín está lista para su muerte o desahucio; ésta es su última voluntad

Al reflexionar sobre la llegada de sus últimos días, la actriz, Ana Martín confesó que está preparando todo para cuando llegue su momento.

Y es que al no contraer matrimonio, ni tener hijos, la artista de 75 años no desea molestar a nadie y tener una muerte digna.

Dijo estar tramitando una carta de desahucio por si le llega alguna enfermedad, puesto que a su edad, aunque tienen seguro médico y tenga alguna enfermedad terminal, o se llegue a caer y no reaccionar, es donde la podrían dormir.

"Tengo mi seguro médico, pero si yo tengo este tipo de enfermedades (terminales) o me caigo y no reacciono, es donde, pues te duermen”, explicó la primera actriz.

Fu así que durante el programa matutino "Hoy", la también integrante de la telenovela "La Desalmada", destacó que este trámite tiene sus requisitos por lo que ya está poniendo atención en ello.

Ante esta inesperada respuesta, Ana Martín destacó;

“A ver… ¿quién me va a cuidar?, si no coordino, ya no funciono, no voy a ser una carga para nadie”.