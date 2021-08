Programa Hoy: Querida conducta le da un jalón de oreja a Shanik Berman durante el programa

Durante el Programa Hoy, Galilea Montijo no dudó en volver a llevarse las miradas después de una pregunta lanzada por de Shanik Berman a Sebastián Reséndiz, quien daba una actualización del estado de salud de Vicente Fernández, donde expresó que “Chente” va mejorando.

Cuando terminó de dar el informe, donde se confirmó que el avance del cantante es favorable, Shanik tomó la palabra para hablar sobre el posible concierto de Alejandro, quien no pospuso su fecha, mientras que la boda de Alex si se vio pospuesta por este tema.

Después de esta pregunta todas en la mesa, es decir, Galilea y Legarreta no dudaron en explicarle que era más importante el estado de salud que este dato. Por un lado Andrea le dijo que eso no lo puede saber su compañero, ya que es un tema persona; mientras que Gali se llevó la mirada de todos por el comentario que le lanzó a Berman.

La reacción de Montijo

La conductora explicó que la traqueotomía tiene un límite de días para ser reversible, pero en lugar de tocar ese tema, su compañera se fue directo al chisme y ya no le dejó preguntar su duda al enviado especial al hospital donde se encuentra internado Don Vicente.

Gali no dudó en decirle “luego, luego te quiere ir al chisme” cuando quieren tener más información del estado de salud de uno de los más grandes exponentes en la historia de la música regional mexicana. Montijo terminó tapándose la cara y diciendo “hay güera”.

Berman se defendió diciendo que Sebastián había dicho que todavía no iban a quitar la traqueotomía, es decir, este periodo para ver si Vicente se queda sin voz o la mantiene todavía no entra en vigor.

Mientras que Andrea Legarreta, para terminar el tema, explicó que el que la gente diga que no se ha visto a Alejandro visitar el hospital no quiere decir que el cantante no haya visitado a su padre en estos duros momentos para toda la familia.