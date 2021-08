Lyn May revela quién será el padrino de su bebé, ¿le organizarán baby shower? | VIDEO

Lyn May causó gran polémica en redes sociales al anunciar que se convertirá en madre a sus 68 años, aunque ha sido cuestionada al respecto la actriz ha insistido y ahora reveló que el padrino será el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante.

La vedette reveló a través de sus redes sociales la noticia y que podría tener gemelos, aunque ahora sostiene lo dicho en días pasados crecieron las dudas luego de que confesara que se había tratado de una broma “para hacer reír a la gente”.

En entrevista para “De primera mano”, Lyn May habló sobre el tema y aseguró que tiene tres meses de embarazo, aunque evadió algunas preguntas y en otras se limitó a reír sostuvo que tendrá gemelos y que le gustaría que fueran niños.

El conductor Gustavo Adolfo Infante se mostró emocionado por el embarazo de Lyn May, por lo que le pidió ser el padrino y que de convertirse en madre será él quien organice el baby shower, algo a lo que la vedette no se mostró del todo contenta pues aseguró que no le gustan ese tipo de festejos.

Además de Gustavo Adolfo Infante, Lyn May aseguró que Lalo “El Mimo” y Guillermo Calderón, así como otras personas fuera del espectáculo, son padrinos de sus hijas.

Hijas de Lyn May

La bailarina también habló sobre sus tres hijas de quienes poco se sabe, además de la polémica luego de que el periodista Alex Kaffie asegurara que no existen. La vedette dijo que no se muestran en público pues “las molestan y les hacen burla”.

Detalló que ya son mujeres grandes y empresarias que no están interesadas en el mundo del espectáculo, pero sí están felices de la participación de su mamá en el concurso “Quiero cantar” del programa matutino “Venga la Alegría”.

“Tengo tres hijas mujeres, no quiero decir las edades porque se quitan las edades y ya me perdieron. No las presumo porque no les gusta, desde chiquillas cuando salían conmigo a comer las molestaban mucho, les llevaban fotos en donde yo salía en las revistas, y las molestaban en la escuela y ya no quisieron salir”, dijo.