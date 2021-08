Emmanuel Palomares confesó tener un momento candente en el cine

El actor y bailarín de origen venezolano Emmanuel Palomares estuvo como invitado en el programa Netas Divinas, en donde tuvo que confesar que tuvo un breve momento de intimidad con su pareja en una sala de cine.

El programa que es conducido por Paola Rojas, Consuelo Duval, Natalia Tellez y Daniela Magun, tuvo una dinámica muy interesante que propuso Ángela, una voz en off que incita a las conductoras a responder con la verdad a cualquier cuestionamiento.

En esta ocasión, las Netas tenían que hacerles ciertas preguntas al guapo actor y en donde podría no contestar pero se arriesgaba a tomar un shot, sin embargo todo se desenvolvió naturalmente y la primera en lanzar una pregunta fue Daniela Magun.

La exintegrante de Kabah puso en jaque al invitado al cuestionarle sobre la mayor travesura que haya hecho en pareja, a lo que Emannuel Palomares respondió así:

Lo más cachondo, ¿podemos ser netos? Estábamos en un cine y estábamos en la última fila y jajaja de repente mi compañera en ese momento, no pusimos ya sabes, la película no estaba muy buena, típico, y empezó el cachondeo fuerte y pues digamos que cosas orales sucedieron.

Sin embargo, Emmanuel aclaró que no todo acabó ahí, pues su pareja lo jaló a un lugar en donde estuvieran un poco más solos y hubiera también más peligro.

Luego que me agarra del brazo y bajamos y dije bueno esto ya se puso locochon y ubicas cuando vas entrando al cine, antes de llegar a la pantalla y de salir, ese cuarto oscuro, ese pasillo, no pasó más que mucho fajoneo sensual pero peligroso a la vez.

Comparte comida típica venezolana con las Netas

En el programa el programa el sexy actor compartió con las conductoras un poco de sabor de Venezuela, pues les llevó las famosas arepas, las cuales aseguró que nos las hizo él.

Lo hago con todo el placer, es lo mínimo que se merecen, un poquito de saborcito venezolano además del mío, arepas, pequeño, patacón para disfrutar. Me encantaría decir que las hice yo pero no.

Posterior a la degustación, las netas le preguntaron sobre sus planes y a lo que se está dedicando actualmente, a lo que el venezolano contestó así: “i'm try to learn english right now”.

Destacó que aprender inglés es uno de los proyectos que ha estado dejando de lado pues es “un capricho pendiente” y lo había estado postergando por mucho tiempo

Nunca pude aprenderlo de chico, siempre me ha gustado el idioma, el inglés en esta caso, las series las canciones, y por trabajo no había podido, entonces ya dije este año, sabes dices no el próximo mes, el próximo semestre, el otro año, no es ahora y voy a aprovechar algún tiempo libre para empezar a gozarme el proceso de aprender.

Foto: Facebook

