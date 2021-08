Black Panther 2: Preparan un tributo más para Chadwick Boseman; ¿cómo aparecerá?

Black Panther 2 es una de las películas más esperadas por el fandom de Marvel, en parte por la historia, pero también para entender cómo le harán para que homenajear a Chadwick Boseman. En esta ocasión Kevin Feige, jefe de Marvel, dijo que la gente puede esperar una última aparición del actor que perdería la vida en el pasado 28 de agosto 2020.

Durante entra entrevista con Variety, Feige no dudó en dejarle ver a la gente que podrán disfrutar de una nueva aparición de Chadwick, misma que se decidió debido a la nueva serie de Disney Plus “Whatif…?”, pero ¿cómo será esta nueva aparición?

Se tiene que recordar que anteriormente ya se habló de un par de homenajes durante el largometraje, además de modificar la historia para que se le pueda despedir como se debe al actor y al personaje del mundo de Marvel.

¿Cómo aparecerá?

En la entrevista durante la alfombra roja de Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring se tocó el tema de “Black Panther: Wakanda Forever”, donde no dudó en dejar claro que gracias a “What if…?” fue que llegó la idea para que se use la voz del actor. Feige quedó fascinado con la actuación del actor, decidió tomarlo en cuenta para meterlo a la película donde se le hará una despedida.

“Alguien probablemente ya haya hablado de esto, pero él llegó, él leyó su episodio que sale al aire cuando tenga que salir, 24 horas a partir de este momento, y luego regreso y dijo: ‘Yo realmente amo esta verisón de T’Challa’; y tuvimos una conversación después de eso con Ryan Coogler (encargado del proyecto de “Black Panther” para ver cómo se puede incluir la voz de Boseman en el nuevo proyecto”, dijo.

Kevin aseguró que es un momento triste y agridulce, pero está feliz que tengan el audio, pero todavía más feliz porque sabe que el actor lo hizo para ellos y por eso lo quieren compartir con los fans. Será cuestión de tiempo para poder disfrutar de esta nueva entrega, pero lo más importante ver todos los homenajes que se le harán a Chadwick en la continuación de la gente de Wakanda.