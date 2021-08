Netflix: Los dramas coreanos que se estrenaron esta semana y no te puedes perder

Dile adiós a agosto con los últimos estrenos de dramas coreanos que llegaron a Netflix. Las novedades de este mes en la plataforma son la mejor opción para disfrutar de un maratón de fin de semana.

Antes de que termine el verano, Corea del Sur continúa sorprendiendo a las fans con nuevas historias que seguro te atraparán con sus tramas y personajes. Aunque algunas esperan ansiosas por el lanzamiento oficial de "Nevertheless" en Netflix, protagonizado por Song Kang.



El 2020 tuvo algunos de los dramas más populares, pero este año no es la excepción ya que historias como Vincenzo, Love Alarm 2 y Law School llegaron a la plataforma en los últimos meses. Descubre los estrenos semanales de dramas coreanos que no te puedes perder en Netflix.



Estrenos agosto 2021: K-Dramas que puedes ver en Netflix

Mine

Drama coreano que narra la vida de Seo Hee Soo, una actriz que abandonó su carrera para poder casarse con un joven de familia rica. Por otro lado, está Jung Seo Hyun, una mujer que está casada con otro miembro de la misma casa. Ambas aprenderána sobrevivir en un mundo de clase alta donde las apariencias es todo lo que importa.

El místico bar efímero

Drama protagonizado por el idol Sungjae del grupo BTOB. Es un joven que posee un don único. Cuando consigue trabajo en el bar administrado por Wol Joo, descubre que ella es una mujer que ha vivido muchos siglos y ayuda a las personas a solucionar sus problemas emocionales a través de sus sueños.

Kingdom: Ashin del norte

Series de zombies en Netflix que narra la vida de la era Joseon tras superar la invasión japonesa. Los Jurchens se han reunido en la zona de Pajeowi, donde aparecen 15 cuerpos de su clan, lo que podría desatar una guerra por parte de los enemigos. En la búsqueda de una flor de ginseng silvestre que promete traer de vuelta a los muertos, la protagonista Ashin se embarca en una aventura que termina con su madre gravemente enferma.

Este spin-off narra el origen de la epidemia que se desata en las dos temporadas de "Kingdom".

El payaso coronado

Es una adaptación de "Masquerade", conocida como el relato de "El príncipe y el mendigo". El drama coreano sigue a Lee Hun, un rey de Joseon que podría perder la vida a mano de sus enemigos. El plan para salvarlo consiste en capturar a Ha Sun, un payaso que se parece a él. El bufón se convierte en rey, pero su identidad se pone en peligro cuando se enamora de la reina Yoo So Woon.