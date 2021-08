¡Hay pelea en VLA! Lyn May humilla a Laura G en vivo: VIDEO

Durante las últimas semanas, el reality ¡Quiero Cantar!, que forma parte de Venga la Alegría, se ha colocado al centro de la polémica debido a los pleitos, conflictos y comentarios que han generado las participaciones de los concursantes. Dos de las figuras más controversiales hasta el momento son Lyn May y Laura G, quienes suelen ser criticadas constantemente por el público a través de plataformas digitales.

Mientras que Lyn May es señalada por sus extravagantes atuendos y sus pasos de baile, Laura G se ha ganado la enemistad del público debido a la buena relación que mantiene con Horacio Villalobos, quien forma parte del panel de jueces y suele favorecerla constantemente. Tan solo la semana pasada, ambas figuras se convirtieron en tendencia nacional debido a su participación frente a las cámaras de TV Azteca.

Lyn May se ha convertido en una de las participantes más polémicas. Foto: Twitter @VengaLaAlegría

¡Se enfrentan a duelo!

Fue durante la emisión de este miércoles que Lyn May y Laura G se enfrentaron en una batalla con el objetivo de ganar dos puntos extras sobre sus resultados finales. La dinámica consistió en que, después de su interpretación, el público decidió votar por la mejor voz o por su figura favorita, lo que desató una serie de comentarios en plataformas digitales, pues hubo quienes aseguraron que Lyn May era la mejor cantante de las dos.

Sin embargo, la competencia fue mucho menos amistosa de lo que esperábamos, pues la vedette realizó un humillante comentario hacia la comunicadora. Mientras Sergio Sepúlveda tomaba el micrófono para presentar el reto e informar al público al respecto, Lyn May no se contuvo y denigró la trayectoria de Laura G durante la transmisión en vivo. "¿Tú eres Laura G? Ah, no sabía". Esas palabras bastaron para sembrar la enemistad entre ambas participantes de ¡Quiero Cantar!.

Defienden a Laura G

La actitud de Lyn May fue criticada en redes sociales por parte de la audiencia, quien no dudó en defender a Laura G. Más allá de su capacidad de interpretación, el público destacó su trayectoria en medios de comunicación y pidió a la producción de TV Azteca estar más pendiente de los comentarios realizados por Lyn May, quien fue descrita como una mujer que haría hasta lo imposible por llamar la atención.