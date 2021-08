Con cerca de 500 objetos, Angelo Barrera es el mejor fan de Café Tacvba

Cerca de 500 objetos, entre pósters, discos, revistas y muñecos tiene Angelo Barrera, algunos de estos forman parte de los estantes que adaptó en una habitación de su casa para honrar a su grupo favorito, Café Tacvba.

Angelo tiene exhibidos las distintas ediciones que tiene de un mismo disco y entre las cosas más caras, está el vinilo del “Re” (1994) que le costó 30 mil pesos y un cassette de 1992, donde sólo se escucha cómo se presenta el cuarteto. También hay un póster de su tema favorito, “María”, el primer sencillo del material homónimo del grupo y lo que más le gusta del sonido de la banda es el bajo de Joselo.

El joven de 30 años es fan de la banda originaria de Satélite desde hace 17, luego de que su hermano le regalará el disco “Tiempo transcurrido”, y de que fuera a ver tocar al grupo al Palacio de los Deportes en su aniversario número XV en 2004.

Desde ese momento se puso a investigar sobre los primeros álbumes, los buscó y compró. Tres años después conoció a Rubén, Meme, Joselo y Quique en una firma de autógrafos del “Sino”, ya cuando su amor por el grupo estaba en la cumbre. “Si los saludo en la calle, quizá no sepan quién soy, pero si les digo que soy el chavo del museo, me ubican. Con el que más he convivido es con Rubén, porque he estado con él en distintos eventos backstages o firmas y es muy buena onda”, detalló.

De hecho, tenía planes con Albarrán para que visitará el “Museo”, como llama a su exhibición, pero por la situación sanitaria de COVID-19 esto no ha pasado, “me dijo que cuando viniera me iba a traer algo que seguro no tendría, luego perdió en diciembre pasado el celular por el que nos escribíamos y ya no he tenido contacto con él, espero venga pronto”.

Sobre algunas de las paredes hay guitarras autografiadas y otras que se asemejan mucho a los instrumentos originales de la banda, en las que espera puedan poner pronto su rúbrica. Ha visto a los Tacvbos casi 30 veces, todas en distintos estados de México, por eso está muy emocionado de viajar en noviembre próximo a Estados Unidos para verlos por primera vez fuera del país.

Foto: Daniel Ojeda

RECUADRO ASÍ LOS VE:

Meme: es alguien creativo y él que mete orden. Él es el que le dice esta chida tu idea pero hay que escuchar a los demás, él mete orden con Gustavo Santaolalla.

Joselo: es un excelente compositor, sus canciones son las que más me gustan. Sus libros también me gustan mucho y creo que sin su bajo, no serían Café Tacvba.

Quique: es más serio e introvertido, no le encanta tanto el tema de ser famoso, pero siento

que es el que más disfruta lo que hace, le encanta tocar.

Rubén: es muy extrovertido, es el alma del grupo y en cuanto se sube al escenario conecta con todos.

SU PASIÓN:

Su familia lo apoya y de hecho planea levantar el piso de madera de la habitación para poner plástico y poner ahí las revistas que tiene.

Exhibe su colección en una cuenta de Instagram MuseoTacvbo.

Su momento más feliz fue el concierto de los 20 años, cuando tocaron cerca de cuatro horas.

También disfruta ver en vivo cuando tocan “María”, aunque sólo lo han hecho en los shows de los 15 y 30 años.

10 mil pesos pagó por el cassette promocional de 1992.

2008 la banda hizo una gira por Japón y tiene el póster.

PAL